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苗栗女觀海跌落消波塊受困 海巡消防聯手救護上岸

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

近期東北季風增強，沿海風浪逐漸加劇，海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所昨（11）日下午4時許接獲民眾報案，龍鳳漁港南堤燈塔處有1位民眾不慎跌落消波塊受困，遂立即派員趕赴現場，並會同苗栗縣政府消防局竹南消防分隊展開救援。

海巡及消防人員抵達現場後，發現受困女子臉部有明顯擦挫傷，經架設便梯克服堤防與消波塊間約2米高低差，順利將人救回上岸，隨即確認傷者意識及受傷情形，並持續安撫情緒及維護現場安全；經消防救護人員完成傷勢初步處置後，便將傷患送往苗栗為恭醫院，順利完成救援任務。

第三岸巡隊表示，東北季風期間沿海易有強風及長浪，呼籲民眾從事海域活動時，應穿著救生衣並善用「Go Ocean」海洋資訊平台App，掌握海域環境及風險資訊；如遇緊急事故，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即馳援。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

海巡及消防救護人員抵達現場後，發現受困女子臉部有明顯擦挫傷，經架設便梯克服堤防與消波塊間約2米高低差，順利將人救回上岸。圖／海巡署提供
海巡及消防救護人員抵達現場後，發現受困女子臉部有明顯擦挫傷，經架設便梯克服堤防與消波塊間約2米高低差，順利將人救回上岸。圖／海巡署提供

苗栗 消波塊 海巡

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