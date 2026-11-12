打完籃球騎單車迷路 2名8歲童急哭 台中暖警爸爸助回家

台中市北區2名8歲孩童9日晚間騎腳踏車到籃球場打球，返家途中迷路，越騎離家越遠。熱心民眾發現後，陪同他們到第二警分局立人所求助。家中也有2個孩子的員警謝嘉原感同身受，耐心安撫並詢問，靠著女童記得父親的手機號碼，順利聯繫上2名孩童的家長，雙方家長趕到派出所，終於放下心中大石。

第二警分局表示，9日晚間7時許，8歲的洪姓男童與徐姓女童各自騎腳踏車，結伴到附近籃球場遊玩。結束後2人準備自行回家，卻因不熟悉夜間道路，一時迷失方向。熱心民眾看見2人神情慌張、在路旁徘徊，擔心孩童夜間在外發生危險，主動陪他們到立人派出所。

處理員警謝嘉原家中有6個月大及3歲的孩子，看到2名孩童不知所措，立即以親切的態度安撫。由於孩童年紀小，無法清楚說出家長姓名及住址，所幸徐姓女童記得父親的手機號碼。

員警撥打聯繫後，再透過徐父取得洪姓男童家屬的聯絡方式，雙方家長隨即趕到派出所，看到孩子平安無事，鬆了一口氣。員警也依規定通報社政單位，確保兒童安全及相關權益。

第二警分局提醒家長，年幼兒童對道路及方向的判斷能力尚未成熟，應避免讓孩子單獨外出，夜間更應陪同。平時可在孩子衣物或隨身物品放置聯絡卡，註明家長姓名及電話，並教導孩子迷路時，向警察或可信任的店家、民眾求助，不要在路上徘徊，也不要隨意跟陌生人離開。

台中市一對8歲學童在9日打球後迷路，第二警分局警員提供協助。圖／第二警分局提供

台中市一對8歲學童在9日打球後迷路，第二警分局警員提供協助。圖／第二警分局提供