高雄物流司機趁北上台南 三度潛入娃娃機店摸走戰鬥陀螺、寶可夢卡牌

台南北區武聖路一家娃娃機店，供民眾兌換的戰鬥陀螺、寶可夢及遊戲王卡牌接連遭竊，店內機台分屬不同業者，警方共接獲10次報案，涉及7名被害人，初估損失約8萬3000元；警方鎖定高雄物流業40歲謝姓男子，昨天前往搜索查緝到案，依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警第五分局和緯派出所所長曾婉甄說明，派出所10月底起陸續接獲報案，店家發現放在機台上方、方便顧客兌換的商品失竊；警方調閱監視器確認，竊嫌犯案時刻意戴安全帽遮蔽面容，未破壞機台，而是直接迅速將商品裝袋帶走。

警方調閱監視器，循線追查出歹徒是高雄物流業司機謝姓男子，謝涉嫌趁北上台南的機會，刻意在他縣市犯案，3次前往武聖路同一家店行竊，偷走約50個戰鬥陀螺，另有遊戲王及寶可夢卡牌，初估損失約8萬3000元；由於失竊商品分屬不同機台業者，警方共接獲10次報案，涉及7名被害人。

曾婉甄指出，專案小組追查後鎖定謝，昨天持拘票及搜索票前往高雄查緝，查扣犯案衣物、部分戰鬥陀螺及遊戲卡牌等贓物，不少熱門物品已被他上網變賣；警方認為謝另涉嫌高雄地區同類案件，將持續釐清。分局提醒，無人看管的娃娃機店應將兌換商品妥善上鎖，並設置監視設備，降低失竊風險。

台南北區武聖路一家娃娃機店，供民眾兌換的戰鬥陀螺、寶可夢及遊戲王卡牌接連遭竊，店內機台分屬不同業者，警方共接獲10次報案。圖／民眾提供

台南北區武聖路一家娃娃機店，供民眾兌換的戰鬥陀螺、寶可夢及遊戲王卡牌接連遭竊，店內機台分屬不同業者，警方共接獲10次報案。圖／民眾提供

台南北區武聖路一家娃娃機店，供民眾兌換的戰鬥陀螺、寶可夢及遊戲王卡牌接連遭竊，店內機台分屬不同業者，警方共接獲10次報案。圖／民眾提供