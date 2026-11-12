影／台中沙鹿台灣大道轎車違規右轉撞機車 駕駛先被罰

台中市沙鹿區台灣大道與英才路口昨晚發生車禍，汽機車碰撞騎士受傷，警方查出轎車行駛快車道時未先轉進慢車道，在快車道違規右轉先開罰單，肇事原由警方移請交通大隊調查中。附近居民說，轎車這種違規右轉情形已非首次，很容易撞上慢車道上的機車。

清水警分局表示，昨天傍晚5時13分在沙鹿區台灣大道7段與英才路口，張姓男子駕駛轎車沿台灣大道南往北方向快車道右轉，黃女騎機車沿台灣大道南往北方向慢車道直行，雙方於上述時地發生碰撞後，造成黃女多處擦挫傷，雙方駕駛經酒測及觀察後，無毒、酒駕情事，本案將依規定製成相關資料移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方表示，轎車違規於快車道右轉彎部分，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第5款相關規定，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依法告發。警方呼籲用路人駕駛車輛時應遵守交通規則，並保持高度專注，以確保自身及其他用路人之行車安全。

台中市沙鹿區台灣大道7段與英才路口，汽機車碰撞，騎士受傷。圖／警方提供