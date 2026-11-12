快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

這下尷尬了！拖吊車吊掛脫落倒退嚕 警車慘遭「無人」車猛撞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區柴山大道昨天傍晚發生一起離奇的二次事故，20歲洪姓男子駕駛銀灰色自小客車行經往秘境海灘方向時，不慎自撞路邊緣石導致右前輪爆胎、車輛故障停擺，不料拖吊車進行斜坡吊掛作業時，故障轎車竟突然脫鉤滑落，順著斜坡直接「倒退嚕」，當場撞擊後方警戒的警用巡邏車，造成警車車頭受損，所幸現場無人受傷。

警方指出，昨天下午5時許接獲報案，指柴山大道往秘境海灘方向有交通事故，新濱派出所員警趕赴現場處理，發現20歲洪姓男子駕駛的自小客車自撞路旁緣石，因右前輪爆胎受損無法動彈，員警隨即對洪男實施酒測，確認無酒駕情事，並將巡邏車停放於事故車後方開啟警示燈戒護，維持單線雙向交通順暢。

當時現場位於一段爬坡路段，拖吊業者到場準備將故障轎車拖離，不料在吊掛作業過程中，洪男的轎車疑似未固定牢靠突然脫落，整輛車順著斜坡一路向後滑行，直直撞上後方戒護的巡邏車車頭才停下，導致巡邏車前保險桿凹陷受損、故障車車尾也遭撞凹。

鼓山警方表示，這起拖吊滑落意外並未造成任何人員傷亡，由於現場肇事責任明確，針對警用巡邏車受損部分，後續將由警方與拖吊業者協商理賠事宜。警方也呼籲，民眾行經柴山等山區狹窄或坡度較大路段時，務必減速慢行並注意車前狀況，若遇車輛故障應盡快擺設警示標誌並通報警方協助，確保行車安全。

警車遭從拖吊車上滑落的自小客車猛撞，車頭保險桿因此受損。記者巫鴻瑋／翻攝
警車遭從拖吊車上滑落的自小客車猛撞，車頭保險桿因此受損。記者巫鴻瑋／翻攝

拖吊 警車 柴山

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

高雄離奇死亡車禍！撿拾掉路面蔬菜釀2機車追撞 女騎士10小時後不治

影／苗栗婦人駕車載幼童與國中生微型電動二輪車碰撞 一人受傷

影／路檢前急煞露餡！多元計程車飄K菸味 乘客想衝對向車道被壓制

離開一下失智母就走失 金門女急衝派出所警民接力助返家

相關新聞

影／新北土城4連棟鐵皮廠房清晨火舌吞噬 2長者及時避難幸無傷

新北市土城區今日清晨發生1起重大火警。新北市消防局於凌晨4時14分接獲報案，指稱位於土城區金城路三段的一層樓獨棟鐵皮汽修廠起火。由於現場多為易燃材質，火勢迅速蔓延，連同勝億家具、長億木材、金城門窗行及萬全汽車保修中心等4間連棟廠房皆遭受波及，現場濃煙直竄。

高雄物流司機趁北上台南 三度潛入娃娃機店摸走戰鬥陀螺、寶可夢卡牌

台南北區武聖路一家娃娃機店，供民眾兌換的戰鬥陀螺、寶可夢及遊戲王卡牌接連遭竊，店內機台分屬不同業者，警方共接獲10次報案，涉及7名被害人，初估損失約8萬3000元；警方鎖定高雄物流業40歲謝姓男子，昨天前往搜索查緝到案，依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

這下尷尬了！拖吊車吊掛脫落倒退嚕 警車慘遭「無人」車猛撞

高雄市鼓山區柴山大道昨天傍晚發生一起離奇的二次事故，20歲洪姓男子駕駛銀灰色自小客車行經往秘境海灘方向時，不慎自撞路邊緣石導致右前輪爆胎、車輛故障停擺，不料拖吊車進行斜坡吊掛作業時，故障轎車竟突然脫鉤滑落，順著斜坡直接「倒退嚕」，當場撞擊後方警戒的警用巡邏車，造成警車車頭受損，所幸現場無人受傷。

高雄離奇死亡車禍！撿拾掉路面蔬菜釀2機車追撞 女騎士10小時後不治

高雄市昨發生一起離奇死亡車禍，曾姓男子昨天上午8時騎機車沿軍校路行駛，因腳踏板蔬菜和豬肉不慎掉落，遂煞車減速欲靠路邊，楊姓女騎士見狀減速，沒料遭後方盧姓女子追撞，雙雙倒地，原本楊僅手腳擦挫傷、腦部有些許出血點，但送醫10小時後突宣告不治。

快改道！國1汐五高架北上2車追撞 五股轉接道至三重「紫爆」

高速公路局北區交控中心表示，今天上午9時52分接獲通報，國道1號汐五高架北上29.3K過五股轉接道，外線車道有2輛自小客車追撞事故，用路人行經小心駕駛。

影／頭份雜草地起火延燒葬儀社鐵皮倉庫 砲塔加怪手合力撲滅

苗栗縣頭份市蘆竹里一處雜草竹林地昨晚發生火警並引燃鐵皮屋倉庫，消防人員據報趕往滅火，火勢在今天凌晨1點38分撲滅，無人傷亡，火警原因待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。