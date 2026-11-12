這下尷尬了！拖吊車吊掛脫落倒退嚕 警車慘遭「無人」車猛撞

高雄市鼓山區柴山大道昨天傍晚發生一起離奇的二次事故，20歲洪姓男子駕駛銀灰色自小客車行經往秘境海灘方向時，不慎自撞路邊緣石導致右前輪爆胎、車輛故障停擺，不料拖吊車進行斜坡吊掛作業時，故障轎車竟突然脫鉤滑落，順著斜坡直接「倒退嚕」，當場撞擊後方警戒的警用巡邏車，造成警車車頭受損，所幸現場無人受傷。

警方指出，昨天下午5時許接獲報案，指柴山大道往秘境海灘方向有交通事故，新濱派出所員警趕赴現場處理，發現20歲洪姓男子駕駛的自小客車自撞路旁緣石，因右前輪爆胎受損無法動彈，員警隨即對洪男實施酒測，確認無酒駕情事，並將巡邏車停放於事故車後方開啟警示燈戒護，維持單線雙向交通順暢。

當時現場位於一段爬坡路段，拖吊業者到場準備將故障轎車拖離，不料在吊掛作業過程中，洪男的轎車疑似未固定牢靠突然脫落，整輛車順著斜坡一路向後滑行，直直撞上後方戒護的巡邏車車頭才停下，導致巡邏車前保險桿凹陷受損、故障車車尾也遭撞凹。

鼓山警方表示，這起拖吊滑落意外並未造成任何人員傷亡，由於現場肇事責任明確，針對警用巡邏車受損部分，後續將由警方與拖吊業者協商理賠事宜。警方也呼籲，民眾行經柴山等山區狹窄或坡度較大路段時，務必減速慢行並注意車前狀況，若遇車輛故障應盡快擺設警示標誌並通報警方協助，確保行車安全。