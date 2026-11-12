高雄離奇死亡車禍！撿拾掉路面蔬菜釀2機車追撞 女騎士10小時後不治

高雄市昨發生一起離奇死亡車禍，曾姓男子昨天上午8時騎機車沿軍校路行駛，因腳踏板蔬菜和豬肉不慎掉落，遂煞車減速欲靠路邊，楊姓女騎士見狀減速，沒料遭後方盧姓女子追撞，雙雙倒地，原本楊僅手腳擦挫傷、腦部有些許出血點，但送醫10小時後突宣告不治。

警方指出，盧女死因仍待查，今天將報請檢察官相驗，以釐清死因；由於曾男和死者楊女先後減速，但後方盧女未注意車前狀況撞上楊女，導致楊受傷不治，車禍相關肇責仍待交通大隊釐清。

臉書社團有網友昨晚貼文指，昨天上午親戚在軍校路和緯六路交街口處發生相撞車禍，親戚被波及到，原本早上送醫院時狀況沒有很嚴重，但下午似乎病情急速惡化離世了，詢問是否有剛好在現場的人知道事情的起因。

左營警分局指出，該起車禍發生在昨天上午8時，當時曾姓男子（29歲）騎機車沿軍校路南往北方向行駛於慢車道，疑因放置於機車腳踏板上的蔬菜及肉品不慎掉落路面，遂煞車減速並準備向右側路邊停靠。

沒料，後方同向行駛的楊姓女子（62歲）見狀減速，隨後遭後方盧姓女子（66歲）的機車追撞，楊、盧女雙雙倒地受傷，其中楊女手腳擦挫傷，腦部有些許出血點，但下午4時卻突然失去心跳，經院方緊急搶救後，仍於晚間6時許宣告不治。

警方指出，本案相關駕駛均無酒駕情事，因無事發過程影像，詳細事故發生原因及肇事責任，仍須由交通警察大隊進一步分析釐清責任歸屬。

曾姓男子昨天上午8時騎機車沿高市軍校路行駛，為撿掉落的蔬菜和豬肉遂煞車減速欲靠路邊，後方2機車追撞，其中楊姓女騎士送醫治療，10小時後突宣告不治。記者石秀華／翻攝

曾姓男子昨天上午8時騎機車沿高市軍校路行駛，為撿掉落的蔬菜和豬肉遂煞車減速欲靠路邊，後方2機車追撞，其中楊姓女騎士送醫治療，10小時後突宣告不治；圖為楊女機車。記者石秀華／翻攝

曾姓男子昨天上午8時騎機車沿高市軍校路行駛，為撿掉落的蔬菜和豬肉遂煞車減速欲靠路邊，後方2機車追撞，其中楊姓女騎士送醫治療，10小時後突宣告不治。記者石秀華／翻攝