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影／頭份雜草地起火延燒葬儀社鐵皮倉庫 砲塔加怪手合力撲滅
苗栗縣頭份市蘆竹里一處雜草竹林地昨晚發生火警並引燃鐵皮屋倉庫，消防人員據報趕往滅火，火勢在今天凌晨1點38分撲滅，無人傷亡，火警原因待調查。
苗栗縣消防局指出，昨晚8點32分接獲通報，頭份蘆竹里16鄰靠近北橫地下道附近發生火警，共派遣消防車12輛，消防人員24人、義消26人及無人機、救災機器人等裝備趕往，現場回報約100平方公尺竹林燃燒，但延燒至一旁已停業的葬儀社鐵皮屋倉庫，現場無人受困。
消防局立即加派支援人車，並請頭份警分局尖山所管制北橫公路雙向來車，現場出水3線並調度怪手開挖攻擊火點，砲塔及無人機出水搶救。經協同怪手開挖持續注水降溫，熱像儀監控無明顯熱煙後，今天凌晨返隊。這場火警燒毀約300平方公尺鐵皮屋及雜物，財損及火災原因將由火調人員續查。
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