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台東金針山又傳迷航！2新加坡遊客租車誤闖賞花步道 警消夜間救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣太麻里鄉金針山風景優美，吸引不少國內外遊客前往觀光，不過山區道路蜿蜒複雜，使用導航也可能誤入狹窄產業道路。昨傍晚2名新加坡籍遊客租車前往金針山忘憂谷遊玩，準備下山時疑因不熟悉當地路況，加上天色逐漸昏暗，竟將車輛駛入賞花步道，右後輪卡住無法脫困，所幸警消及時到場協助，平安化解受困危機。

大武警分局太麻里分駐所當天傍晚接獲遊客報案後，立即派員趕赴現場，並會同消防人員展開救援。由於事發地點位處山區，當時天色昏暗，視線及天候條件不佳，增加車輛脫困難度。經現場評估後，考量人員安全，警消決定優先協助2名遊客離開受困地點，由警方將2人平安帶返派出所安置，車輛則安排隔天天亮後再進行拖吊。

事實上，金針山遊客因導航錯誤而迷途並非首次發生。早在2018年，太麻里鄉公所就曾在通往金針山的路口設置「請勿使用衛星導航」告示牌，並加強沿途路線指引。當地山區農用產業道路錯綜複雜，部分道路狹窄，甚至有路段不堪使用，導航系統若未能掌握實際道路狀況，可能將駕駛人引導至不適合車輛通行的路線。

據了解，2020年警方就曾統計，金針山已有33件迷航救援紀錄，另有不少民眾自行脫困，顯示導航迷航問題已持續多年。

大武分局提醒，金針山山路蜿蜒，部分路段狹窄且夜間照明不足，遊客上山前應事先規畫行程、確認道路狀況，行車時以現場指示牌及工作人員引導為準，切勿過度依賴導航，以免誤入不適合車輛通行的道路。若不慎受困山區，應保持冷靜，切勿貿然移動車輛或進入危險區域，並立即撥打110或119求助，確保自身安全。

警消人員獲報後趕赴太麻里金針山山區搜尋受困遊客，並展開救援行動。圖／大武警分局提供
警消人員獲報後趕赴太麻里金針山山區搜尋受困遊客，並展開救援行動。圖／大武警分局提供

2名新加坡籍遊客租車誤闖金針山賞花區步道，車輛右後輪卡住，無法自行脫困。圖／大武警分局提供
2名新加坡籍遊客租車誤闖金針山賞花區步道，車輛右後輪卡住，無法自行脫困。圖／大武警分局提供

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