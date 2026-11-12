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影／新北土城4連棟鐵皮廠房清晨火舌吞噬 2長者及時避難幸無傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北土城區今日清晨發生1起重大火警。新北市消防局於凌晨4時14分接獲報案，指稱位於土城區金城路三段的一層樓獨棟鐵皮汽修廠起火。由於現場多為易燃材質，火勢迅速蔓延，連同勝億家具、長億木材、金城門窗行及萬全汽車保修中心等4間連棟廠房皆遭受波及，現場濃煙直竄。

新北市消防局接獲通報後，迅速啟動救援機制，共派出了3個大隊、1個中隊及20個分隊及212人等大量救災人力與裝備趕赴現場布線搶救。

在消防人員的全處撲救下，火勢成功於清晨5時2分獲得控制。隨後救援人員於5時44分在金城門窗行後方空地發現兩名自行避難的80多歲老夫妻，經初步檢查兩人意識清醒且無明顯外傷、無需送醫，整起事故燃燒面積約達1000平方公尺。

針對此起火災產生的濃煙與異味，新北市環保局亦同步發布空品提醒。經模式模擬分析，火場煙霧預估將隨風向飄散至下風處，受影響區域涵蓋土城區、中和區及板橋區。環保局提醒周邊及下風處居民應儘速緊閉門窗，外出時請務必配戴口罩以防護呼吸道健康。環保局將密切監控大氣條件與空氣品質變化，隨時採取相關應變機制。

消防局與環保單位共同呼籲，救災作業仍在進行中，請行經附近路段的民眾提早繞道並切勿圍觀，以免影響消防車輛進出及救災安全。民眾若欲即時掌握周遭空氣品質與最新災情資訊，可隨時透過「空氣網」、「新北災訊E點通」網站或「新北i環保」臉書粉絲專頁進行線上查詢。

新北市土城區金城路3段今天清晨發生連棟式鐵皮廠房遭火舌吞， 消防人員緊急動員派遣3大隊1中隊20分隊64車212人前往搶，屋內二老自行逃出難難無恙。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路3段今天清晨發生連棟式鐵皮廠房遭火舌吞， 消防人員緊急動員派遣3大隊1中隊20分隊64車212人前往搶，屋內二老自行逃出難難無恙。記者王長鼎／翻攝

新北市環保局提醒周邊及下風處居民應儘速緊閉門窗，外出時請務必配戴口罩以防護呼吸道健康。記者王長鼎／翻攝
新北市環保局提醒周邊及下風處居民應儘速緊閉門窗，外出時請務必配戴口罩以防護呼吸道健康。記者王長鼎／翻攝

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