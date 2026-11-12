新北深夜惡火延燒4廠商 土城、板橋、中和防空污

新北市土城區金城路三段某汽車修理廠，今天凌晨發生大火，火勢延燒周邊共4家廠商陷入火海，濃煙與烈焰沖天。環保局表示，土城、中和、板橋3區住戶請關閉門窗，出門配戴口罩。

新北市府環保局今天清晨表示，針對新北市土城區金城路三段火警，經模式模擬，火場煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估污染可能影響範圍包括新北市中和區、土城區、板橋區。

環保局說，提醒鄰近及下風處居民緊閉門窗，避免空氣污染；若需外出記得佩戴口罩，加強呼吸防護，避免身體不適。

消防局說，這起火警於清晨4時14分許接獲報案，土城區金城路三段一處獨棟鐵皮汽車修理廠發生大火。消防人員到達時，現場已熊熊大火。因火勢猛烈，且周邊有一家汽車旅館、捷運土城樹林線工地旁，火勢與濃煙引起人車與住戶驚嚇。

消防局說，因燃燒易燃物，汽車修理廠火勢猛烈，延燒家具行、建材行、門窗行等，共4間廠商陷入火海。共出動64輛各式車輛，逾200人搶救。

消防局說，大火於5時30分許初步控制火勢，但持續拉起水線、雲梯車從各方面持續灌救。5時45分許於火場後方空地，發現2名自行避難民眾，都是年近80歲的1男、1女，但無明顯外傷、意識清醒，不須送醫。

消防局說，火場燃燒面積約1000平方公尺，起火原因要等火勢撲滅後，由火災鑑識中心調查。

環保局表示，另因大氣條件變化快，將持續監控更新空氣品質變化，隨時啟動相關應變作為。目前消防人員已全力搶救，提醒民眾請繞道勿圍觀，以免發生危險或影響救災。