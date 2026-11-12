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新北土城大火3間廠商陷入烈焰 關窗出入戴口罩

中央社／ 記者黃旭昇新北12日電

新北市土城區金城路三段一處汽車修理廠，今天凌晨發生大火，火勢並延燒周邊，共3間廠商陷入火海，濃煙與烈焰衝天，相當嚇人。土城區及鄰近區域住戶請關閉門窗，出門配戴口罩

消防局告訴中央社記者，這起火警於清晨4時14分接獲報案，土城區金城路三段，一處1層的獨棟鐵皮汽車修理廠發生大火，立即出動人車搶救。

消防人員到達時，現場已經熊熊大火，因火勢猛烈，且周邊有一家汽車旅館，又在捷運土城樹林線工地旁，火勢與濃煙引起附近大樓住戶被驚醒，過往車輛駕駛注意到這起火警。

因為火勢太大，消防局說，由火場的汽車修理廠向外延燒旁邊的家具行與建材行，共有3間廠商陷入火海，且都是易燃物，出動55輛各式車180餘人搶救。

消防局說，大火於5時30分許初步控制火勢，但持續拉起水線從各方面持續灌救。目前並未傳出人員受困。因為火勢濃煙造成空氣污染，請土城區與周邊鄰近的中和區等住戶與民眾，關閉門窗，出門配戴口罩。

口罩 中央社 土城

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