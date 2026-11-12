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夫赴泰找孕母 妻在台灣裝懷孕

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

鄭姓夫婦不孕，二○二三年間為求生子，透過海外代孕平台「Uterus Biotech Inc.」接洽代理孕母，簽約後鄭赴泰國完成胚胎植入，再由婦產科醫師謝耀元出具懷孕證明。代理孕母產子後，鄭姓夫婦持泰國醫院出生證明申請嬰孩返台。新北地檢署依偽造文書、人工生殖法等罪起訴鄭姓夫婦、謝耀元及掮客徐暐博。

起訴指出，鄭妻曾因子宮肌腺症切除子宮而無法生孕，鄭二○二三年九月間透過網站「株式会社UT麗舍」洽詢代理孕母，進而認識「Uterus Biotech Inc.」，之後透過通訊軟體聯繫兩名身分不詳人士仲介泰國代理孕母，並簽訂「代理孕母管理專案委託服務協議」及「專案諮詢和翻譯委託服務協議」。

鄭二○二四年四月飛泰國，與代理孕母的卵子透過人工生殖形成胚胎後，植入代理孕母子宮，再由徐暐博帶同鄭姓夫婦前往台中市陽光婦產科生殖中心，透過謝耀元辦理假產檢，開立「懷孕早期併出血」的不實診斷證明書，製造鄭妻懷孕假象。

泰國代理孕母去年十月間產子，鄭姓夫婦為使小孩能順利回國定居並辦理戶籍登記，先在泰國醫院取得嬰孩生母為鄭妻的不實出生證明，再取得泰國政府核發的小孩出生證明書，隔月初向駐泰國台北經濟文化辦事處申請小孩護照及入國許可證，順利於十一月下旬返國，當日便拿著出生證明書向移民署申請定居證。

日前台中地檢署起訴橫跨台、馬、泰三國的「訂製嬰兒」集團，徐暐博便是成員之一。謝耀元則早在二○一三年就曾找逃逸外勞擔任代理孕母，二○一五年遭法院判刑，檢方也撤銷他先前詐領健保案的緩起訴處分。

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