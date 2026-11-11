影／台中北區轎車右轉撞自行車 少年多處受傷送醫

台中市北區中清路、健行路口今日下午5時13分許發生一起交通事故。陽姓女子駕駛轎車右轉時，與同向直行的薛姓少年所騎自行車發生碰撞，薛男全身多處受傷送醫。警方對雙方實施檢測後，排除酒駕及毒駕，肇事原因由警方調查釐清中。

據了解，21歲陽女駕駛轎車沿健行路右轉中清路，往梅亭街方向行駛；17歲薛男騎乘自行車同向行駛，準備直行往篤行路方向，兩車在路口發生碰撞。薛男由救護人員送醫救治，詳細傷勢仍待院方確認，陽女未受傷。

第二警分局獲報後，立即派員到場疏導交通，並進行現場勘察及蒐證，另調閱路口監視器畫面，釐清雙方行車動線。雙方酒精濃度檢測結果均無飲酒情形，現場也未發現毒品相關跡證，雙方均無毒品徵候。

第二警分局呼籲，汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時務必注意周遭車輛及自行車動態，並遵守交通號誌及路權規定。自行車騎士行經路口也應提高警覺，留意來車，共同維護道路交通安全。

台中市北區中清、健行路口今天下午發生轎車與單車的事故，釀一名少年受傷。記者陳宏睿／翻攝