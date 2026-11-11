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竹北店傳火警 遠百回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

遠東百貨竹北店今天傍晚傳火警，現場緊急疏散人員，遠百表示，遠東百貨竹北店對於本次事件造成顧客及民眾的不便，深感抱歉，也感謝消防單位即時協助，以及現場顧客與工作人員的配合。

遠百表示，今（11）日晚間6時20分左右，中控室發現火警警報，經確認後發現火警發生於一樓安全門外之電氣室，火警發生後，館內工作人員立即啟動應變機制，迅速進行現場初期滅火及全館顧客疏散作業，並同步通報消防單位到場協助。

遠百表示，消防隊抵達現場後，確認現場火勢已受到控制，並持續進行相關安全確認及處理，本次火警於6時40分排除。

遠百表示，消防單位對遠東百貨竹北店第一時間發現警報、啟動應變及疏散顧客等處置作為予以肯定，整體應變及疏散過程均依相關程序進行，為確保顧客及員工安全，遠東百貨竹北店今晚暫停營業，後續營業安排將視現場安全確認結果另行公告。

遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影

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