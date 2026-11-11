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竹北遠百周年慶前夕失火 濃煙瀰漫急疏散千人

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周年慶前夕失火！竹北遠百迅速疏散千人 今晚停業、明恢復營業

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

遠百竹北周年慶明天登場，今晚卻發生火警，1樓濃煙瀰漫，百貨緊急疏散顧客及員工。遠百竹北店長許俊明表示，起火點位於1樓安全門外的電器室，疑似電纜線相關設備起火，所幸員工立即持滅火器控制火勢，今晚暫停營業，預計明天恢復正常營運。

許俊明表示，今天傍晚6時20分，百貨中控室接獲1樓安全門外火警警報，工作人員立即搜尋起火位置，確認電器室發生火警後，隨即啟動顧客疏散作業，並由現場同仁持滅火器進行初期滅火。

新竹縣政府消防局指出，消防人員抵達後，確認為1樓機房配電盤起火，百貨公司自衛消防編組已啟動應變機制，由滅火班員工使用滅火器迅速撲滅火勢，避難班則透過多個出入口，引導商場內約千名顧客及員工疏散，現場無人受傷或受困。

許俊明指出，員工第一時間已初步控制火勢，但基於安全考量，仍通報消防隊到場處理。消防人員抵達時，火勢已受到控制，百貨也順利完成顧客疏散。

由於員工反應迅速，消防人員也肯定百貨依照相關規定進行疏散及初期應變，認為處理方式符合安全原則。

消防局表示，經檢視現場火警自動警報設備、排煙設備、防火門及防火鐵捲門等消防安全設備，均正常作動。此次事件顯示，場所平時落實自衛消防編組訓練、熟悉消防設備操作及維持避難動線暢通，對初期火災應變及人員安全疏散具有重要作用。

至於起火原因，許俊明說明，起火點位於1樓安全門外的電器室，目前初步觀察可能與電纜線相關設備有關，但確切原因仍須等待消防單位火災調查結果。消防局也表示，後續將由火災調查人員前往調查，釐清起火原因及發生經過。

由於火警發生後，現場一度濃煙瀰漫，許俊明表示，百貨將盡速完成排煙及環境整理，確保購物空間安全。今晚已暫停營業，預計明天恢復營運，初步評估這次火警不致影響後續營業。

遠百竹北店周年慶預計明天（12日）登場，活動將持續至29日，百貨原訂以12億元為業績目標，推出滿千送百及多項購物優惠，吸引消費者進場。

對於周年慶前夕意外發生火警，有民眾稱好險無人傷亡，「越燒越旺、業績長紅」，百貨目前仍以排煙、環境整理及確認安全為優先，力求明天如期迎接周年慶首日人潮。

遠百竹北店今天傍晚發生火警，起火點位於1樓安全門外的電器室，疑似電纜線相關設備起火，詳細原因仍待消防單位調查釐清。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，起火點位於1樓安全門外的電器室，疑似電纜線相關設備起火，詳細原因仍待消防單位調查釐清。記者黃羿馨／攝影

遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影

遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影

遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影

遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影
遠百竹北店今天傍晚發生火警，1樓一度濃煙瀰漫，百貨緊急啟動疏散機制，顧客及員工陸續撤離賣場。記者黃羿馨／攝影

周年慶 遠百 竹北

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