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仁武貨車撞上高速公路橋底 卡在機車道涵洞動彈不得

聯合報／ 記者巫鴻瑋潘奕言／高雄即時報導

高雄市仁武區今天傍晚傳出大貨車行經水管路國道1號橋下涵洞時，疑因路況不熟未注意限高標誌，硬生生闖入慢車道涵洞，導致貨車頂棚當場遭涵洞頂部橋板「削平」、車體損毀變形卡在路中，所幸事故未造成人員受傷，警員獲報到場實施酒測，蔡男酒測值為0，警方將依違反道路交通管理條例依法開罰。

仁武警方指出，仁武派出所於今天晚間6時許接獲報案，指仁武區水管路往東慢車道、國道1號橋下發生大貨車卡涵洞交通事故，員警趕抵現場處置，發現該輛由31歲蔡姓男子駕駛的營業大貨車受困於涵洞內，車頂棚與載貨箱體嚴重破裂毀損，現場碎片散落一地。

警方初步調查，蔡男當時沿水管路向東行駛，疑因路況不熟，行經該處時未注意涵洞的限高告示，直直開入慢車道致使車身過高卡死在涵洞下方無法前進，經檢測蔡男酒測值為0毫克，現場無人受傷。

警方表示，初步研判肇事原因為蔡男不依限高標誌指示行駛，已違反道路交通管理條例第60條第2項第3款規定，可處900元以上、1800元以下罰鍰，詳細肇事原因及涵洞結構受損情況，仍待警方進一步釐清與勘查。

貨車闖入<a href='/search/tagging/2/高速公路' rel='高速公路' data-rel='/2/111635' class='tag'><strong>高速公路</strong></a>橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供
貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供

貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供
貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供

貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。記者巫鴻瑋／翻攝
貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。記者巫鴻瑋／翻攝

貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供
貨車闖入高速公路橋下涵洞，未注意限高當場撞爛車頂被削平卡住。圖／民眾提供

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