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台南消防後壁分隊員遭患者攻擊致顱內出血 消防局助提告依法處理

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局後壁分隊王姓男隊員前天上午執行救護勤務，因疑似精神異常的男患者經多次呼喚未回應，考量其安全及家屬需求破門，未料進入時遭躲在門後的患者持木棍攻擊頭部，送醫檢查發現顱內出血，住院治療後今天上午出院；消防局向警方報案，將協助隊員循司法途徑處理。

消防局指出，前天上午11時4分，後壁分隊執行疑似精神異常救護勤務，家屬報案希望救護人員協助將患者送醫，但隊員到場多次呼喚，屋內患者均未回應，考量患者安全及家屬需求，進行破門作業；王姓隊員進入時，遭門後患者持木棍打中頭部，出現疼痛、紅腫。

男患者事發當天強制送醫，救護車也將王姓隊員送往柳營奇美醫院；經電腦斷層檢查，發現腦部輕微出血，安排住院治療、觀察。消防局表示，王住院期間意識清楚，出血未擴大，也沒有其他不適症狀，醫師今天上午評估狀況穩定，於上午11時30分出院。

消防局指出，已前往醫院慰問，並向警方完成報案，局長楊宗林表示，王目前狀況穩定，將提供法律諮詢、協助訴訟，持續給予醫療照護及相關權益協助，關心復原情形。

市長黃偉哲表示，消防人員不分晝夜執行救災救護，對此次隊員因公受傷表達關切，市府將支持消防局提供必要照護、慰問及權益協助，並持續改善勤務安全環境，讓消防人員在保障自身安全下執行任務。

台南市消防局後壁分隊王姓男隊員遭患者持木棍攻擊頭部，送醫檢查發現顱內出血，副局長丁春能趕往慰問。圖／消防提供
台南市消防局後壁分隊王姓男隊員遭患者持木棍攻擊頭部，送醫檢查發現顱內出血，副局長丁春能趕往慰問。圖／消防提供

台南 提告 患者

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