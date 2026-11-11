離開一下失智母就走失 金門女急衝派出所警民接力助返家

金門一名高齡88歲的陳姓婦人疑似罹患失智症，日前與女兒外出時，趁女兒暫時離開購買飲料，獨自離去，在街頭徘徊，女兒發現母親不見，心急如焚地趕往派出所報案，沒想到警方早已接獲民眾通報，正在協助一名疑似迷途長者，員警隨即拿出現場照片讓女兒辨認，女兒一眼認出就是母親，原本焦急的心情總算放下，母女也順利團聚。

金門縣警察局金城分局表示，日前接獲民眾報案，指稱轄區街頭有一名疑似迷途長者，因不熟悉周遭環境而獨自在路上徘徊，員警獲報後立即趕赴現場，發現長者神情不安，隨即上前關懷，耐心安撫情緒，並詢問身分及住處等資訊。

不過，這名長者疑似患有失智症，無法清楚說明自己的姓名及住處，只是不斷喃喃自語，讓員警身分查證工作增添難度。警方隨即透過警用系統及相關管道積極查證，希望儘速找到家屬。

就在員警忙著確認長者身分之際，陳姓婦人的莊姓女兒也因母親突然失蹤，心急地前往派出所報案，值班員警先安撫莊女情緒，詳細詢問母親走失經過及當時穿著特徵，隨後拿出警方在現場拍攝的長者照片供她辨認。莊女看到照片後，立即認出眼前這名長者正是自己遍尋不著的母親，懸在心中的大石頭終於放下，對警方及時伸出援手表達感謝。

警方表示，陳姓婦人疑似患有失智症，過去也曾有走失紀錄，事發當天，莊女陪同母親外出，途中讓母親在報案地點附近稍作休息，自己則暫時到附近購買飲料，沒想到短暫離開後，返回原處竟發現母親已不知去向，莊女在附近四處尋找未果，才趕緊前往派出所求助。所幸警方先一步接獲民眾通報，及時找到長者並協助確認身分，讓這場走失驚魂平安落幕。

金城分局長周宏璘提醒，家中若有失智症或容易走失的長者，家屬應隨時留意行蹤，盡量避免讓長者獨自外出或單獨留在公共場所。平時可協助長者配戴愛心手鍊、隨身攜帶聯絡資訊，或在衣物繡上姓名及聯絡電話，以便走失時警方或熱心民眾能第一時間聯繫家屬。

金門一名高齡88歲的陳姓婦人疑罹患失智症，日前與女兒外出時，趁女兒暫時離開購買飲料，獨自離去，好在警方早已接獲民眾通報，正在協助一名疑似迷途長者。圖／警方提供