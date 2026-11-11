警政署嚴查選舉深偽假訊息 已偵處219案

為查處選舉假訊息及深偽影音，警政署刑事局今天表示，全國警察機關已偵處相關案件219件，其中134件、176人已移送司法機關偵辦，提醒民眾不輕信、不轉傳，以維護選舉公平公正。

刑事局發布新聞稿表示，隨著AI生成技術快速發展，假訊息已從文字、圖片延伸至高度擬真的深偽影音。這類影音可模仿參選人的聲音與影像，捏造發言或事件，再透過社群平台臉書、Threads、YouTube及通訊群組快速傳播，使民眾難以辨別真偽。

選舉期間，若有人刻意利用不實影音誤導選民、操弄輿論，可能損害參選人權益、影響選民判斷，並危及選舉公正。刑事局說，為查處選舉假訊息及深偽影音，警方已強化科技偵查能量，運用AI深偽檢測、數位鑑識及網路情資分析，迅速查證疑似違法內容、蒐證並追查來源。

刑事局指出，全國警察機關截至目前已偵處相關案件219件，其中134件、176人已移送司法機關偵辦。

刑事局提醒，民眾在選舉期間若看到來源不明、內容聳動或疑似由AI生成的影音、圖片或貼文，請先確認來源，並透過官方資訊及可信管道交叉查證，查證前勿轉傳。

同時，參選人若發現疑似冒用本人聲音或影像的深偽內容，可向刑事局申請鑑識。

刑事局表示，經確認為深度偽造後，可透過數位發展部「選舉AI深偽訊息通報網」提出處理請求。相關網路平台接獲請求，應於2日內限制瀏覽、移除或下架相關內容。

依公職人員選舉罷免法第104條，意圖使候選人當選或不當選，散布不實訊息，足以損害公眾或他人者，可處5年以下有期徒刑。刑事局表示，以散布或播送參選人深度偽造影音等方式犯上述罪行者，可處7年以下有期徒刑。請民眾不輕信、不轉傳，共同防止假訊息擴散，維護選舉公平公正。