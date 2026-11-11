「這名字好熟！」警助迷途翁尋親 電話那頭正是母校教官

台北市大安區一名嚴姓老翁日前拄著拐杖在街頭徘徊，不斷念著要找孫子，熱心民眾發現後趕緊報警。和平東路派出所警員梁翔語到場協助，查看老翁隨身攜帶的軍眷身分證時，赫然發現上面的家屬姓名十分熟悉，竟是自己當年就讀海軍官校時的教官，立即打電話聯繫對方，街頭尋親意外牽起一段師生緣分。

和平東路派出所日前接獲民眾報案，指一名老翁獨自拄著拐杖在路口徘徊，疑似迷路，口中喃喃自語要找孫子。警員梁翔語趕抵現場，先確認老翁身體狀況無礙，再耐心詢問身分，希望協助聯繫家人。

梁員查看嚴翁攜帶的軍眷身分證，發現證件上的家屬姓名似曾相識，仔細回想後，才驚覺對方竟是自己當年在南部海軍官校求學時的教官。他立即撥打電話確認，果然就是教官，隨即將老翁帶回派出所安置，教官獲悉後也趕到派出所，與父親相聚。

梁翔語投入警界前曾就讀海軍官校，當年受到教官指導，沒想到多年後在台北擔任警察，竟會在執勤時遇到教官父親。這段從南部軍校延續到台北街頭的師生緣分，也讓梁員以意想不到的方式回報昔日師恩。

警員梁翔語助以前母校的教官找到迷途父親。記者廖炳棋／翻攝

警員梁翔語助以前母校的教官找到迷途父親。記者廖炳棋／翻攝