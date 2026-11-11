台中男倒楣連二次 機車被撞倒對方肇逃零錢包掉落被偷600元

林姓男子機車停在台中市大雅區中山北路商家前，昨天被不明人士騎車撞倒後逃逸，林男的機車倒地，置物箱內物品和零錢包散落地面，被害人仍不知情，後來被另一名不明路人經過倒地機車旁偷走600元，警方正追查肇逃和偷錢對象中。

大雅警分局昨晚7時47分接獲民眾報案，在台中市大雅區中山北路某商家前發生竊盜案。員警立即趕赴現場，經了解，報案人林姓男子停在商家前的機車被不明機車碰撞，騎士逃逸，被害人機車置物箱內物品散落地面，他後來檢查車內物品時，發現零錢包內之現金遭人拿走，他向派出所報案，初步估計損失金額約600元。

警方隨即調閱案發地點及周邊監視器影像，發現涉案人徒步到現場行竊，警方已掌握犯嫌身分特徵，正積極查緝到案中。後續將依竊盜罪偵辦。另涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸，最高可處3000元；並吊扣駕駛執照最高可到3個月，後續將通知對造駕駛人到案說明。

大雅分局呼籲，貴重物品請務必隨身攜帶，切勿留在公共空間或機車坐墊置物箱，以免給竊賊有機可乘。如發現可疑人員徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區治安