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高雄佛光山大門口傳命案 64歲男子陳屍水溝當中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大樹區佛光山大門前今天清晨傳出命案，一名男子被發現側躺於路旁水溝內，救護人員獲報趕抵現場時，確認該名男子已無生命跡象，警方封鎖採證，初步評估現場無打鬥痕跡，暫時排除外力介入可能，全案已報請高雄地檢署檢察官進行司法相驗，以釐清確切死因。

警方調查指出，死者為約64歲的吳姓男子，平時居無定所、無固定工作，過去常在佛陀紀念館周邊等公共區域徘徊，雖相關單位曾嘗試輔導，但其接受安置意願不高。

仁武警方於今天上午8時許接獲民眾報案，指稱大樹區台29線與統嶺路口附近有男子倒臥水溝，員警及救護人員趕赴現場處理，確認吳男已無呼吸心跳，經鑑識人員現場勘查，周邊未見爭執或打鬥跡象，亦無發現相關交通工具停留，初步研判無外力介入或交通事故跡象。

警方目前已完成現場採證，並依規定陳報高雄地檢署，後續將由檢察官會同法醫進行司法相驗，進一步查明吳男的具體死亡原因。

無業男子陳屍於佛光山大門前路旁水溝中。記者巫鴻瑋／翻攝
無業男子陳屍於佛光山大門前路旁水溝中。記者巫鴻瑋／翻攝

佛光山 高雄 命案

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