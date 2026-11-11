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影／安平漁市場漁船起火延燒他船 船艙有柴油消防海巡攜手壓制

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安平區運河路漁市場岸邊漁船今天上午發生火警，1艘起火後延燒另1艘，濃煙漫天，數公里外都能看見；其中1艘漁船因繫繩被燒斷，船身漂到運河對岸，消防員分赴南、北兩岸灌救，火勢於上午8時48分撲滅，現場仍持續處理殘火中，無人傷亡，詳細起火原因待火調人員進場調查。

台南市消防局今天上午7時55分獲報，安平區運河路漁市場民眾發現岸邊漁船著火，延燒共兩艘漁船，派遣安平分隊共計出動19車46人無人機1台趕往搶救，海巡也出動巡防艇到場支援；8時25分火勢獲得控制，8時48分撲滅，船內無人受困受傷，消防人員已進入船艙處理殘火。

第六救災救護大隊副大隊長張勇均表示，抵達現場後發現南北兩艘船都在燃燒，立即射水滅火，由於兩艘船分別在兩側起火，因此分兩邊奔波搶救；其中一艘船的外殼材質為玻璃纖維，不僅較難撲滅，燃燒時產生的物質更可能影響皮膚、眼睛及呼吸道，提醒周邊居民應特別注意避免吸入濃煙異味。

起火時，巨大的黑色濃煙直竄天際，附近好幾公里外的民宅及大樓都能清楚看到黑煙；起火漁船在碼頭邊不斷燃燒，火勢猛烈，周邊其他漁船見狀紛紛駛離，試圖遠離火場，仍有第二艘漁船遭到波及，因漁船艙內存有大量柴油與易燃裝備，在消防與海巡陸海攜手合作下，迅速壓制火勢。

其中一艘船陳姓船主得知消息後趕到現場指出，上午才剛結束作業，不清楚為何會起火，船上只有設備，人員都沒有問題，要等查看船隻才能估算損失；目前消防人員針對船艙深處展開殘火處理，嚴防高溫柴油引發復燃，詳細起火原因與財物損失將由火災調查人員勘驗釐清。

台南市安平區運河路漁市場岸邊漁船今天上午發生火警，1艘起火後延燒另1艘，濃煙漫天，數公里外都能看見。圖／民眾提供
台南市安平區運河路漁市場岸邊漁船今天上午發生火警，1艘起火後延燒另1艘，濃煙漫天，數公里外都能看見。圖／民眾提供

台南市安平區運河路漁市場岸邊漁船今天上午發生火警，1艘起火後延燒另1艘，濃煙漫天，數公里外都能看見。圖／民眾提供
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台南市安平區運河路漁市場岸邊漁船今天上午發生火警，1艘起火後延燒另1艘，濃煙漫天，數公里外都能看見。圖／民眾提供
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海巡 漁船 柴油 台南

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