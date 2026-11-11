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小黃蛇行以為酒駕 警拉車門驚見駕駛口水直流 判斷「急性中風」送醫

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市警察局保安警察大隊警員於10日夜間執行巡邏勤務，巡經桃園市蘆竹區南崁路時，發現一輛計程車沿途行車搖晃、左右漂移，行跡十分可疑。警員原懷疑是疲勞駕駛或毒駕酒駕，隨即上前示意攔查。沒想到竟是急性腦中風，所幸即時協助救助。

警員拉開車門後發現，56歲的溫姓駕駛，臉色慘白、說話結巴且口水直流，甚至伴隨肢體無力症狀。警員憑藉豐富經驗與敏銳度，立馬判斷這並非毒駕，而是急性腦中風的典型症狀。警員不敢大意，第一時間通報救護車，並在現場持續安撫駕駛情緒、密切觀察其生命徵象並由救護車將駕駛送往敏盛醫院急救。

保安警察大隊大隊長詹枝松呼籲，民眾開車時若身體不適，應立即將車輛停靠安全處並求助，以免發生遺憾。

桃園市保安警察大隊巡經蘆竹區南崁路時，發現一輛計程車沿途行車搖晃、左右漂移，行跡十分可疑，隨即上前示意攔查。沒想到竟是急性腦中風，所幸即時協助救助。圖／桃園市保安警察大隊提供
桃園市保安警察大隊巡經蘆竹區南崁路時，發現一輛計程車沿途行車搖晃、左右漂移，行跡十分可疑，隨即上前示意攔查。沒想到竟是急性腦中風，所幸即時協助救助。圖／桃園市保安警察大隊提供

酒駕 中風 毒駕

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