台東市區工地驚傳爆模！九樓灌漿突傳巨響 鷹架大幅歪斜

台東市區今天上午發生工地驚險意外！位於縣府後方一間酒店新建工程，今天上午9時許進行九樓混凝土灌漿作業時，突然傳出多聲巨響，施工區外圍板模疑似不堪負荷破裂，鷹架也跟著大幅歪斜，部分結構甚至出現坍塌，突如其來的聲響與畫面，讓附近民眾嚇了一跳。所幸目前未傳出人員傷亡。

據了解，該建築主體已施工至十樓，事故發生時，工人正在九樓進行混凝土灌漿，外圍板模突然接連變形、崩落，連帶使鷹架向外傾斜，部分架體懸掛在建築外側，現場一度相當驚險。附近民眾聽見聲響後查看，才發現高樓工地發生異常，也憂心受損架體若未妥善處理，恐有進一步掉落的風險。

事故發生後，施工廠商立即停止相關作業。台東縣政府建設處接獲通報，也派遣建管人員到場勘查。初步研判，可能與板模支撐不足有關，施工期間無法承受混凝土灌漿產生的重量及壓力，進而造成爆模與鷹架變形、坍塌，實際原因仍待進一步調查。

縣府表示，已要求業者立即停工，須完成缺失改善，並確認施工現場及相關結構安全無虞後，才能申請恢復施工。

由於事故發生地點鄰近縣政府，且涉及高樓層混凝土灌漿及鷹架施工安全，後續除須釐清板模破裂原因，也將進一步確認鷹架受損範圍、周邊安全及施工管理是否符合規定。