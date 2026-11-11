聽新聞
0:00 / 0:00
影／豐原肇逃車禍被害人po影片、警追查 涉案駕駛上網「自首」
台中市豐原區豐勢路二段昨天傍晚發生車禍，肇事車輛撞飛停路邊轎車的後照鏡，未停車處理即開離，被害人在網路po出行車影像，豐原警方已鎖定肇事車輛，肇事駕駛也立即在網路回應道歉說，他當時開車載妻要趕到醫院。
豐原分局昨天下午5時31分接獲報案指稱，在豐原區豐勢路二段有交通事故發生，立即派員前往處理。經警方到場了解，肇事駕駛（待查）駕駛轎車，沿豐勢路二段往豐原方向直行，與停放於事故地點的轎車，駕駛為20歲廖男發生碰撞，肇事駕駛未停車在現場處理，即駕車離去。
警方到場依規定處置，廖姓駕駛無酒駕情形。豐原分局已鎖定肇事車輛，將依法通知車主到案說明，進一步釐清肇事駕駛身分；另詳細肇事原因及責任歸屬，仍待交通警察大隊進一步調查分析釐清。
豐原交通分隊長林文斌呼籲，駕駛人發生交通事故時，應立即停車並依規定處置，切勿心存僥倖逕自離去。依道路交通管理處罰條例規定，發生交通事故無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元以上3000元以下罰鍰；肇事逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，提醒用路人務必遵守交通規則，共同維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。