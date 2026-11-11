影／苗栗婦人駕車載幼童與國中生微型電動二輪車碰撞 一人受傷

苗栗縣46歲楊姓女子駕駛休旅車載2名孩童行經頭份市信東路二段欲左轉時，與15歲鍾姓國中生騎的微型電動二輪車發生碰撞，國中生倒地手腳有擦挫傷，這起事故雙方都沒有酒駕，肇事責任待釐清。

這起事故情況不嚴重，但在網路社群平台流傳，頭份警分局今天上午特別說明。

警方初步調查，頭份派出所11月6日晚間6點多接獲報案，頭份市信東路二段發生交通事故，警方立即派員到現場調查處理，案發時楊姓女子（69年次）駕駛自小客車由社區駛出欲左轉進入信東路二段，鍾姓少年（101年次）騎乘微型電動二輪車沿信東路二段由南往北直行，在路口發生擦撞，雙方酒測值均為0。

據查，楊姓女子當時駕車外出購物，車上還有2名兒童，鍾姓少年從頭份後庄方向行駛，準備要返家，不料雙方在路口碰撞，鍾姓少年倒地受到輕傷，楊女車上的兩名兒童未受傷，雙方駕駛的休旅車、微型電動車都有部分受損。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，社區出入口、巷道與主要道路交會處，往往是交通事故容易發生的地點，尤其傍晚時段天色漸暗，駕駛視線及辨識能力可能受到影響，民眾駕車時應確實停看、注意左右來車，並依規定禮讓道路上正常行駛的車輛；微型電動二輪車騎士也應遵守交通規則，注意車前狀況及周遭車流動態。

楊姓女子駕休旅車載2名孩童行經頭份市信東路二段欲左轉時，與15歲鍾姓國中生騎的微型電動二輪車發生碰撞，雙方車輛都有損傷。圖／警方提供

楊姓女子駕休旅車載2名孩童行經頭份市信東路二段欲左轉時，與15歲鍾姓國中生騎的微型電動二輪車發生碰撞，雙方車輛都有損傷。圖／警方提供