嘉義市中央噴水圓環驚見女子爬圓環戲水 路人傻眼警消緊急送醫

嘉義市「民主聖地」象徵地標中央噴水圓環，昨晚9時驚傳女子在車道奔跑、攀爬圓環，甚至闖入噴水池戲水的情況，驚險畫面讓路過民眾看傻眼。警方調查，這名年約26歲、留著長髮的女子，當時穿著短褲，先是在圓環周邊道路奔跑，接著爬上才剛整修完成的中央噴水圓環，還一度走在正在噴水的水池間，過程中甚至有競選宣傳車經過，險象環生。

目擊民眾拍下整個過程並上傳社群平台，影片中可見，女子在車流穿梭的道路上來回奔跑，一度彎腰停留在馬路中央，讓經過的車輛不敢貿然前進，隨後又爬上圓環，在噴水設施旁走動，最後更直接進入水池戲水。女子突如其來的異常舉動，讓現場民眾相當錯愕，也擔心發生交通事故。

警方接獲通報後立即派員趕抵現場，考量女子在車道及圓環上的行為已涉及自身安全，也可能影響交通秩序，警方隨即上前關懷並詢問情況。不過，女子面對警方詢問時，回答內容語無倫次，溝通過程並不順利。

警方考量女子安全，經過一番耐心勸說，並取得女子同意後，通報消防局派遣救護車到場，由警方陪同將女子送往嘉義榮民醫院就醫，進一步確認身心狀況。所幸整起事件沒有造成人員受傷，也未發生交通事故。

嘉義市中央噴水圓環是市區重要交通樞紐，也是外界熟知的民主聖地地標，才剛完成整修的噴水設施，沒想到竟發生女子闖入圓環、在車道奔跑及水池戲水的突發狀況。警方也呼籲，民眾若發現親友或身邊的人出現行為異常情形，應及時給予關懷與協助；如遇緊急狀況，可撥打110報警或119請求救援，共同維護公共安全。