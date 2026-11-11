烏山頭水庫周邊偷倒廢棄物案 環團檢出多項重金屬超標！南市府：待法定檢驗出爐

台南原永揚掩埋場址距離烏山頭水庫水源保護區僅約200公尺，環保團體現場採集黑泥及土壤樣本檢測，發現多項重金屬異常，要求主管機關盡速釐清廢棄物來源。圖／環團提供

台南烏山頭水庫周邊原永揚掩埋場場址爆出疑遭非法傾倒廢棄物，環團昨公布採樣檢測結果，多項重金屬異常，質疑廢棄物恐來自電子及金屬加工產業，憂心鄰近烏山頭水庫水源保護區汙染滲入水源，要求追查來源，並做好防雨、防滲措施，待證據保全後限期清除黑泥及混雜廢棄物。

南市環保局表示，日前開挖十三處，發現五處掩埋廢棄物、疑似外來土方，相關稽查紀錄會移送地檢署偵辦，後續全力配合檢警追查違法事證，而此案場不在法定公告的自來水水質水量保護區及飲用水水源水質保護區範圍內，仍會持續辦理地下水採樣檢測。

環團指出，六日會同南市環保局及環境部環境管理署開挖，可見黑色汙泥、垃圾、疑似假控制性低強度回填材料（ＣＬＳＭ）碎塊及土石混雜，黑泥含水量高且散發刺鼻化學氣味，懷疑遭摻入石膏、飛灰固化物或高鈣、高硫材料，再以一般土石覆蓋，藉此掩飾廢棄物原貌。

環團表示，自行採集土壤及黑泥樣本，根據手持式Ｘ光螢光光譜儀（ＸＲＦ）檢測結果進行成分比對，發現樣本含銅、鋅、汞、鉛、鎘、鉻、鎳等多項重金屬，部分數值大幅超過土壤汙染管制標準，另更驗出銻、錫、鉍、金、鉬等金屬元素，懷疑與印刷電路板及半導體封裝業含銅汙泥、廢電子零組件及廢五金回收汙泥，或廢鉛蓄電池處理產生的廢棄物有關，實際來源待主管機關進一步鑑定。

環保局說，環團使用ＸＲＦ屬現地初步篩測工具，六日在開挖現場採樣送重金屬總量及毒性特性溶出程序（ＴＣＬＰ）檢驗，是國家法定標準檢驗方法，報告出爐若超過標準，將擴大開挖檢測。會在不影響證據保全情形下採取緊急作為，避免雨水滲透到土壤及地下水。