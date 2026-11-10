起風了！雲林外海一天連續兩起翻船事件 出動海巡艇、無人機救回4人

東北季風增強，連日來雲林海域掀起八級以上風浪，但仍有釣客和漁民冒險出海釣魚捕撈，昨天不到七小時內，連續發生兩起在外海翻船事件，遇難者在海上載沈載浮等待救援，險象環生，海巡署艦隊分署第十三海巡隊出動巡艇搭配無人機追蹤，順利將海上待援的四人救回，倖免於難，海巡署呼籲出海務必掌握海象變化，近期風浪變大也應避免出海。

昨天清晨4時15分許，海巡署第五巡防區指揮部接獲「118」報案，指雲林口湖鄉成龍西方1.4浬海域，有一艘海釣浮具船，因舷外機故障失去動力，當時陣風達8級，造成船具不敵強浪在海域翻覆，因海況不佳且天色未明視線受限，情況頗為危急。

「118」線上立刻通報並指派PP-3589巡防艇全速馳援，當時天色昏暗，透過巡防艇打燈搜尋，終於在成龍外海2.1浬處找到翻船，並看見2名民眾身著救生衣趴坐浮具上載浮載沉，情況危急。

海巡人員克服側浪影響，順利將2人救起，幸好兩人意識清楚僅輕微失溫，隨即提供保暖物資，於6時30分返抵麥寮港，確認無須就醫後由友人接回返家。

因舢舨翻覆受困外傘頂洲待援，隨即派遣救生艇前往救援，並運用無人機監控現場人員安全，順利將2人接回，平安脫困。

在完成清晨的海上救難，在接近中午時，「118」再接獲報案，指一艘舢板，航行至外傘頂洲北側的海域時，被強大海浪打翻，船隻翻覆漂於海面，幸好事發處，已靠近沙洲灘地，水位不深，2名漁民於翻覆後仍可站立，冒著強浪步行至地勢較高處避難，並向海巡求援。

海巡人員出動救生艇，並運用無人機搜尋監控現場，抵達現場後，趕在漲潮前火速將2人救起，並於下午2時許平安返港。經初步檢傷，2人均正常無須就醫，並感謝海巡即時救援。

第十三海巡隊表示，本次成功救援關鍵在於民眾穿著救生衣，成功爭取黃金救援時間。呼籲民眾出海前應掌握天候及海象，檢查船舶動力、通訊與救生設備，並全程穿妥救生衣；如遇有急難事故，盡速撥打海巡「118」免付費服務專線，海巡將全力協助救援。

雲林外海一天內發生兩起翻船海難，海巡人員陸空合力，幸運救回四人。圖／第十三海巡隊提供

雲林外海一天內發生兩起翻船海難，海巡人員陸空合力，幸運救回四人。圖／第十三海巡隊提供

雲林外海一天內發生兩起翻船海難，海巡人員陸空合力，幸運救回四人。圖／第十三海巡隊提供

雲林外海一天內發生兩起翻船海難，海巡人員陸空合力，幸運救回四人。圖／第十三海巡隊提供

雲林外海一天內發生兩起翻船海難，海巡人員陸空合力，幸運救回四人。圖／第十三海巡隊提供