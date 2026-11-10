高雄旗山透天民宅下午竄火 女屋主受困陽台命危急送醫

高雄旗山區旗甲路四段一棟透天民宅今天下午5時許發生火警，消防局出動20車47人前往搶救，火勢約半小時控制，約近1小時撲滅，救護人員於該透天住宅救出48歲楊姓女子，獲救時已無呼吸心跳，送醫急救中。

警消調查，該間透天厝為吳姓屋主所有，今天下午5時4分許，火勢突然自一樓竄出，隨後往上延燒至2、3樓，高雄市消防局獲報後，20車47人前往搶救，消防人員灌救時，75歲吳姓屋主率先逃出，約5時33分火勢控制，5時57分火勢撲滅。

吳男因有吸入性嗆傷情形，由消防人員送往旗山醫院就醫，但其妻、48歲楊姓女子在火災當下遲遲未能逃出，直到火警撲滅後，救護人員才在屋內3樓陽台找到受困的楊姓女子，楊女獲救時無呼吸心跳，送往旗山醫院急救。

警方除協助現場交通管制及維持秩序外，另通知鑑識人員到場採證，以釐清起火原因，詳細起火原因由消防局火場鑑識人員進一步調查。

高雄旗山區旗甲路四段一棟透天民宅今天下午5時許發生火警，消防局出動20車47人前往搶救，火勢約半小時控制，約近1小時撲滅，救護人員於該透天住宅救出48歲楊姓女子，獲救時已無呼吸心跳，送醫急救中。圖／讀者提供