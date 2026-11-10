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影／25人登山隊南三段遇意外 隊員墜10米深谷昏迷直升機馳援
一支25人登山隊挑戰南三段，預計明天從南投東埔下山。但其中一名隊員今凌晨行經無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，昏迷且髖骨脫臼，無法行走，隊友向外求援。考量搶救時效，消防局請求空勤支援，現已由直升機吊掛下山送醫。
南投縣消防局指出，該支25人登山隊2日自花蓮瑞穗入山，主要攀登南三段路線，原訂明天（11日）從南投信義東埔下山，不料今晨5時續行下山途中，75歲楊姓隊員在無雙溫泉附近滑落約10米山谷，髖關骨脫臼且意識昏迷無法行走。
該局在今晨5時54分接獲報案，經確認傷者狀況後，考量搶救時效，除了調派集結地面搜救隊，同時向空勤總隊申請執行直升機吊掛，並請該登山隊協作人員將受傷隊員移往空曠處待援，而因今天上午天氣穩定，直升機成功出動救人。
空勤第二大隊表示，該大隊接獲總隊下令後，該大隊第三隊於上午7時許派遣直升機馳援，上午8時27分抵達目標區，由特搜人員李法寬、劉承炫出艙協助傷者完成吊掛作業，上午9時許降落竹山消訓中心，將傷患交由救護車送醫治療。
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