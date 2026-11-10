影／25人登山隊南三段遇意外 隊員墜10米深谷昏迷直升機馳援

侯姓女子今年5月29日清晨因為喝酒醉到無法支付車資，被計程車司機載到新北市中和警分局景安派出所向警方求助，不料侯女下車時因衝撞員警遭管束，情緒更為不滿，竟大鬧派出所，以連串的粗鄙髒話辱罵員警、比中指、吐口水，還自行催吐在派出所地板，甚至當眾脫褲子露臀，對員警大喊「來，請看我的屁股」。以及撞壞印表機，遭新北地檢署依妨害公務、毀損公務等罪起訴。

2026-11-10 14:41