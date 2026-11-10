快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

影／25人登山隊南三段遇意外 隊員墜10米深谷昏迷直升機馳援

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一支25人登山隊挑戰南三段，預計明天從南投東埔下山。但其中一名隊員今凌晨行經無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，昏迷且髖骨脫臼，無法行走，隊友向外求援。考量搶救時效，消防局請求空勤支援，現已由直升機吊掛下山送醫。

南投縣消防局指出，該支25人登山隊2日自花蓮瑞穗入山，主要攀登南三段路線，原訂明天（11日）從南投信義東埔下山，不料今晨5時續行下山途中，75歲楊姓隊員在無雙溫泉附近滑落約10米山谷，髖關骨脫臼且意識昏迷無法行走。

該局在今晨5時54分接獲報案，經確認傷者狀況後，考量搶救時效，除了調派集結地面搜救隊，同時向空勤總隊申請執行直升機吊掛，並請該登山隊協作人員將受傷隊員移往空曠處待援，而因今天上午天氣穩定，直升機成功出動救人。

空勤第二大隊表示，該大隊接獲總隊下令後，該大隊第三隊於上午7時許派遣直升機馳援，上午8時27分抵達目標區，由特搜人員李法寬、劉承炫出艙協助傷者完成吊掛作業，上午9時許降落竹山消訓中心，將傷患交由救護車送醫治療。

75歲楊姓登山客行經南投信義無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，受傷昏迷，今由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
75歲楊姓登山客行經南投信義無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，受傷昏迷，今由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供

75歲楊姓登山客行經南投信義無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，受傷昏迷，今由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
75歲楊姓登山客行經南投信義無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，受傷昏迷，今由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供

登山 直升機 南投縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滑翔傘突降香港馬鞍山撞傷3山客 男子疑自學上陣

國一多車追撞嚴重事故6人送醫 南向下營系統至麻豆間全線封閉

國3和美段3大1小車追撞…2輛化學槽車幸為空車 3駕駛受傷

香港海洋公園摩天塔故障 42人困高空2小時 消防游繩救援

相關新聞

咖啡未喝完！台中男超商外「抱胸仰躺」似睡 路人驚見已身亡

台中市東區力行路一間超商今日上午傳出猝死案，一名中年男子坐在戶外用餐區，頭倚一側、嘴微張且一手抱胸，外觀看似熟睡，桌上留著未飲盡的瓶裝咖啡，直到上午9時許才被眼尖民眾察覺臉色有異，通報警消到場確認已氣絕身亡。

烏來瀑布觀景平台驚傳蜂螫 6人受傷分送耕莘、慈濟醫院

新北市烏來區今中午發生蜂螫意外，烏來瀑布路6號對面觀景平台附近有6名民眾遭蜂螫，消防救護人員獲報趕抵時，6人均意識清醒，經現場檢傷後分別送往新店耕莘醫院及新店慈濟醫院治療。

影／25人登山隊南三段遇意外 隊員墜10米深谷昏迷直升機馳援

一支25人登山隊挑戰南三段，預計明天從南投東埔下山。但其中一名隊員今凌晨行經無雙溫泉附近時，不慎滑落10米深谷，昏迷且髖骨脫臼，無法行走，隊友向外求援。考量搶救時效，消防局請求空勤支援，現已由直升機吊掛下山送醫。

撞死人沒救還拆車牌！嘉義男肇逃遭訴 卻因1秒鑑定免背過失致死罪

嘉義縣太保市今年3月發生死亡車禍，23歲姚姓男子無照駕駛小客車撞上橫越馬路的行人，造成對方傷重死亡，姚男卻未停車救人，事後甚至拆卸車牌。嘉義地檢署偵查，行人從中央分隔島衝入車道到遭撞僅約1秒，短於駕駛正常反應所需的1.6秒，認定姚男無法避免事故，過失致死部分不起訴，但仍因肇事逃逸遭起訴。

見小黃駛向山區...女疑圖謀不軌報警提告 運將：只是照導航走

陳姓姊妹昨從新北市新莊區搭乘計程車返回台北市中山區住處，姊姊下車後，妹妹發現車輛駛往劍南山方向，懷疑莊姓司機圖謀不軌，報警求助，警方介入後，莊否認有不法意圖，指稱「只是照導航走」，陳仍提告強制罪，警詢後依法送辦。

髒話辱警催吐還露屁股 新北醉女酒後大鬧派出所遭訴

侯姓女子今年5月29日清晨因為喝酒醉到無法支付車資，被計程車司機載到新北市中和警分局景安派出所向警方求助，不料侯女下車時因衝撞員警遭管束，情緒更為不滿，竟大鬧派出所，以連串的粗鄙髒話辱罵員警、比中指、吐口水，還自行催吐在派出所地板，甚至當眾脫褲子露臀，對員警大喊「來，請看我的屁股」。以及撞壞印表機，遭新北地檢署依妨害公務、毀損公務等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。