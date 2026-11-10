撞死人沒救還拆車牌！嘉義男肇逃遭訴 卻因1秒鑑定免背過失致死罪

嘉義縣太保市今年3月發生死亡車禍，23歲姚姓男子無照駕駛小客車撞上橫越馬路的行人，造成對方傷重死亡，姚男卻未停車救人，事後甚至拆卸車牌。嘉義地檢署偵查，行人從中央分隔島衝入車道到遭撞僅約1秒，短於駕駛正常反應所需的1.6秒，認定姚男無法避免事故，過失致死部分不起訴，但仍因肇事逃逸遭起訴。

檢方調查，姚男3月3日晚間8時19分許，無照駕駛小客車搭載妻子，沿太保市崙頂里縣道168線由東往西行駛，行經16.7公里處時，行人WONGSAOUAN PRAPHAN突然從中央分隔島跑步進入內側快車道，雙方發生碰撞。

行人遭撞後顱骨骨折、創傷性腦出血，全身多處挫擦傷。姚男明知發生車禍，卻未停車照護傷者，也沒有等待警方到場，直接駕車離去。直到何姓駕駛途經現場，發現有人倒臥路面才報警，但傷者送醫仍不治。

檢方查出，姚男肇事逃逸後，將小客車車牌拆卸，並委託劉姓男子於當晚11時20分許，前往太保市農會拖吊車輛。姚男偵訊時坦承發生車禍，但辯稱「我沒有看到人就直接撞上去了」。

至於姚男是否涉及過失致死，檢方調閱監視器並送請交通事故鑑定。鑑定發現，行人先從道路南側跑步穿越對向車道，抵達中央分隔島後，再衝入姚男行駛的車道，從進入車道到碰撞只有約1秒。

鑑定引用事故重建研究，認為駕駛從察覺危險、判斷到踩下煞車並開始有效煞車，正常反應時間約需1.6秒，姚男根本沒有足夠時間防範事故。現場距離行人穿越道僅45.6公尺，行人卻違規跨越中央分隔島，鑑定認定行人不當穿越道路是肇事原因，姚男沒有肇事因素。

檢方依據交通事故「信賴原則」及「容許風險」認定，駕駛沒有義務隨時預料其他用路人突然違規衝入車道，不能僅因發生死亡車禍就認定駕駛有過失，因此對姚男過失致死部分作出不起訴處分。

不過，沒有肇事過失，不代表發生車禍後可以逕自離開。嘉檢認為，姚男明知撞傷行人，卻未停車救護，也未等待警方到場，仍涉嫌肇事逃逸，依法提起公訴。至於姚男對事故發生沒有過失的情節，將由法院審理時依法認定。