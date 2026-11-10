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見小黃駛向山區...女疑圖謀不軌報警提告 運將：只是照導航走

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓姊妹昨從新北市新莊區搭乘計程車返回台北市中山區住處，姊姊下車後，妹妹發現車輛駛往劍南山方向，懷疑莊姓司機圖謀不軌，報警求助，警方介入後，莊否認有不法意圖，指稱「只是照導航走」，陳仍提告強制罪，警詢後依法送辦。

警方調查，30歲陳女與胞姊居住台北市中山區大直地區，昨天下午從新北市新莊區搭乘UBER計程車返家，陳女胞姊下車後，計程車在中山區北安路一帶迴轉，駛向劍潭山方向，陳女見狀懷疑莊男圖謀不軌，報警求助，莊男即讓陳女下車。

員警獲報到場後先將陳女載送至安全處所，陳向警方提告莊涉犯強制罪，警方後續調閱監視器畫面追查，今通知莊到案說明，清查相關行車紀錄器畫面釐清案情。

據悉，莊否認圖謀不軌，指稱「我只是照著導航路線行駛」，陳初步也稱「行車時司機沒有說什麼奇怪的話，但當時行車方向到不了我家」。警方表示，因陳正式提告，警詢後依強制罪嫌將莊移送台北地檢署偵辦。

陳女胞姊下車後，計程車在中山區北安路一帶迴轉，駛向劍潭山方向，陳女見狀懷疑莊男圖謀不軌，報警求助。圖／警方提供
陳女胞姊下車後，計程車在中山區北安路一帶迴轉，駛向劍潭山方向，陳女見狀懷疑莊男圖謀不軌，報警求助。圖／警方提供

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