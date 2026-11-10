髒話辱警催吐還露屁股 新北醉女酒後大鬧派出所遭訴

侯姓女子今年5月29日清晨因為喝酒醉到無法支付車資，被計程車司機載到新北市中和警分局景安派出所向警方求助，不料侯女下車時因衝撞員警遭管束，情緒更為不滿，竟大鬧派出所，以連串的粗鄙髒話辱罵員警、比中指、吐口水，還自行催吐在派出所地板，甚至當眾脫褲子露臀，對員警大喊「來，請看我的屁股」。以及撞壞印表機，遭新北地檢署依妨害公務、毀損公務等罪起訴。

起訴指出，案發日侯女下車時因突然衝撞上前處理的鍾姓員警，因此遭鍾員及前來支援的林姓員警，以戒具施以管束，過程中還試圖咬傷鍾員未果。侯女被管束後，情緒非但未冷靜，反更加激動，被帶入派出所內後，頻以「白痴的警察」、「廢物」、「豬頭」及接連多字的「六字經」、「七字經」髒話辱罵員警，還不忘配上中指。

侯女見員警對髒話攻勢不為所動，竟開始多次派出所地板、座位吐口水，多次將手指伸入口腔催吐並嘔吐在所內，又當眾脫褲裸露臀部及下體，對員警大喊「大哥，來，請看我的屁股啦」，另以臀部撞擊所內的印表機，造成蓋板破損，大鬧派出所過程全被所內監視器及員警密錄器錄下。

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