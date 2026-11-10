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花蓮國高中生騎微電車肇事占51.5% 警方鎖定違規改裝執法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮國高中學生交通事故頻傳，微型電動二輪車成為主要肇事運具。教育部統計，今年1至8月花蓮學生交通事故共134人，其中69人涉及微電車，占51.5%，警方已結合監理及教育單位啟動聯合稽查，將鎖定違規改裝、超速及危險騎乘加強取締。

花蓮大眾運輸路網及班次有限，不少國高中生因通學需求，選擇騎乘自行車或微電車代步，警方統計，134名事故學生中，國中生44人、高中職生90人；其中國中生涉及微電車事故16人，占36.4%，高中職生53人，占58.9%，微電車已成為學生交通安全隱憂。

縣府10月道路交通安全聯席會報決議，加強微電車違規取締及非法改裝查緝，交通警察隊11月3日邀集公路局台北區監理所花蓮監理站、縣學生校外生活輔導委員會及縣府教育處開會，確立違規改裝管理與跨機關聯合稽查兩大工作方向。

縣警局今天指出，全縣12所高中職約6500名學生中，約1600人以微電車作為上下課交通工具，警方與監理站4日已在花蓮高工周邊展開聯合稽查，針對非法改裝、未戴安全帽、違規載人，以及未依規定投保、掛牌等查察。

警方提醒，微電車雖免考駕照，但騎乘者須年滿14歲，最高時速不得超過25公里，部分青少年為追求速度，擅自變更動力設備或解除限速裝置，可能導致車輛操控及煞車性能受到影響，增加事故風險。

後續警方將鎖定3大方向執法，包括會同監理機關攔查，查緝改裝馬達控制器、解除限速及變更煞車、後照鏡等違規；針對易超速路段、主要道路及校園周邊加強巡查，取締蛇行、競速及超速等危險行為；另對酒駕、毒駕採取零容忍，除依法處罰及移置保管車輛，情節重大者也將依公共危險罪移送法辦。

警方表示，持續進入校園宣導交通法規、騎乘防護裝備及道路避險觀念，並呼籲家長留意子女用車情形，切勿讓未滿14歲孩童違規上路。提醒微電車與電動輔助自行車並非相同車種，前者沒有腳踩踏板，最大輸出功率小於1000瓦；後者外型類似一般自行車，最大輸出功率小於400瓦，兩者法定最高時速均為25公里。

花蓮國高中生騎微電車肇事占51.5%，警方與監理站在學校周邊展開聯合稽查。圖／花蓮縣警局提供
花蓮國高中生騎微電車肇事占51.5%，警方與監理站在學校周邊展開聯合稽查。圖／花蓮縣警局提供

花蓮國高中生騎微電車肇事占51.5%，警方與監理站在學校周邊展開聯合稽查。圖／花蓮縣警局提供
花蓮國高中生騎微電車肇事占51.5%，警方與監理站在學校周邊展開聯合稽查。圖／花蓮縣警局提供

花蓮 執法 交通事故

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