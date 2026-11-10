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偷女友提款卡才被逮 嘉義慣竊闖民宅重陽節紅包也不放過

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉高姓男子今年8月才因涉嫌偷取女友提款卡盜領存款遭警方移送法辦，沒想到事隔不到3個月，又因積欠債務缺錢花用，又涉嫌持鐵鎚敲破民宅窗戶闖入行竊，連屋主藏在書本內的重陽節紅包禮金也不放過，搜刮現金共2萬5700元。屋主返家發現滿地碎玻璃，急忙報警，中埔警分局調閱監視器追查，隔天便將高男查緝到案，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，高男今年8月才在中埔鄉石硦村竊取女友提款卡，並盜領帳戶內款項，遭警方查獲移送法辦。由於積欠債務無力償還，竟再度動起歪腦筋，鎖定無人在家的民宅下手。

11月4日上午8時許，高男駕駛小客車行經中埔鄉和美村忠信街一帶，發現一處住宅似乎無人在家，便趁機闖入車庫，隨手拿起放置一旁的鐵鎚，敲破窗戶玻璃後潛入屋內。

高男進屋後四處翻找財物，連藏在1、2樓書櫃書本內的信封現金及重陽節紅包禮金都被搜出，合計竊走2萬5700元。屋主返家發現窗戶遭破壞、地上散落碎玻璃，查看後才驚覺藏放的現金不翼而飛，立即報警。

中埔警方獲報後組成專案小組，會同鑑識人員到場採集生物跡證，並調閱周邊路口監視器影像，逐一過濾可疑人車，隔天循線查獲高男，全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方提醒，民眾外出除應確實鎖好門窗，車庫及庭院也不要隨意放置鐵鎚、鐵撬等工具，以免成為竊賊破壞門窗的現成工具。家中大量現金應妥善保管或存入金融機構，並可加裝感應照明及監視設備，降低遭竊風險。

高姓男子今年8月才因竊取女友提款卡盜領存款遭移送法辦，11月又涉嫌闖入民宅行竊，遭中埔警分局查獲，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
高姓男子今年8月才因竊取女友提款卡盜領存款遭移送法辦，11月又涉嫌闖入民宅行竊，遭中埔警分局查獲，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。圖／警方提供

嘉義縣中埔鄉高姓男子涉嫌持鐵鎚破窗闖入民宅，搜刮屋主藏在書本內的重陽節禮金及現金，警方循線將他查緝到案。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉高姓男子涉嫌持鐵鎚破窗闖入民宅，搜刮屋主藏在書本內的重陽節禮金及現金，警方循線將他查緝到案。圖／警方提供

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