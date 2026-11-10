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淡水藥師涉下藥 新北市府公告廢止「陳慶鴻」執業執照

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

淡水藥師陳慶鴻涉嫌將苯二氮平類（BZD）藥品投入女性員工水壺，新北市政府依法啟動藥師懲戒程序，經藥師懲戒委員會認定其不正當行為嚴重違反藥學專業倫理，決議處以廢止執業執照及藥師證書最重處分。市府依法公告廢止其執業執照，並將廢止藥師證書處分移請衛生福利部執行，以具體執法行動維護民眾安全，絕不容許藥事專業遭濫用。

衛生局表示，該案女性員工因身體不適，向新北市警局淡水分局報案，警方調查後，已依涉嫌違反「毒品危害防制條例」將陳慶鴻函送法辦，目前由士林地檢署偵辦中。除刑事責任由司法機關偵辦外，市府亦依法追究其專業倫理責任，作成最重懲戒處分，絕不寬貸危害民眾安全的行為。

衛生局強調，藥師肩負藥品管理、調劑及用藥安全責任，專業資格更代表社會信任，任何利用專業身分或取得藥品之便利，危害他人健康與安全的行為，均應依法嚴正處理。市府將持續強化各機構藥事作業監督管理，對違法失職行為確實究責，保障民眾健康權益。

淡水藥師涉對女員工下藥，新北市政府決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照
淡水藥師涉對女員工下藥，新北市政府決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照

淡水 藥師 衛生局

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