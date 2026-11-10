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影／南投信義鄉無雙溫泉山友滑落邊坡髖骨脫臼昏迷 空勤救出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名山友南投縣信義鄉無雙溫泉滑落邊坡髖骨脫臼且昏迷、無法行走，為爭取救援時效，申請空中救援。空勤總隊今天派黑鷹直升機飛往救援，傷者再由救護車送醫急救。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉無雙溫泉楊姓山友滑落邊坡髖骨脫臼昏迷、無法行走，為爭取救援時效，故申請空中救援。

派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛陶金鈺、副駕駛張志豪、機工長楊儒建與消防署特搜隊隊員李法寬、劉承炫執勤。

早上7時43分從台中機場起飛，爬升至6000呎定向目標區，到達目標區完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後，由特搜隊員李法寬及劉承炫出艙實施吊掛，完成吊掛作業後隨即起飛定向竹山消訓中心，在竹山消訓中心落地，落地後將傷患交由救護車轉送醫院。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派直升機救援，飛到南投縣信義鄉無雙溫泉，載回滑落邊坡髖骨脫臼的山友。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派直升機救援，飛到南投縣信義鄉無雙溫泉，載回滑落邊坡髖骨脫臼的山友。圖／空勤總隊提供

南投 山友 南投縣

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