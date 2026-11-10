人站廂型車頂沿路收廣告看板 竹南警方查證違規將重罰1萬8000元

網路臉書社群黑色豪門企業近日張貼一段影片，內容為一名男子站在廂型車上，沿途收取道路中央分隔島上的廣告看板，指控「苗栗危險駕駛」；對此，轄區苗栗縣竹南警分局表示，尚未接獲民眾檢舉，若查證屬實將依道路交通管理處罰條例規定，最高可處1萬8000元罰鍰。

依影片顯示，該輛廂型車利用夜間人車稀少時段，在後龍鎮高鐵特定區內作業，收取及固定廣告看板。

竹南警分局表示，此案目前尚未接獲民眾正式檢舉，針對影片中車輛及相關人員的行為，警方將進一步查證；依道路交通管理處罰條例第30條第1項第6款規定，汽車裝載時有車廂以外載客情形者，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。倘確認有違規情事，將依法舉發。

另呼籲駕駛人應確實遵守道路交通安全規則，切勿讓人員站立於行駛中的車輛上方，以免因煞車、轉彎或突發狀況發生墜落意外，危及自身及其他用路人安全。