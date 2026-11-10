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平鎮消防前進南勢國小 學童變身防災小尖兵

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市消防局第四大隊平鎮分隊前進平鎮區南勢國民小學，盛大舉辦「小小消防員」體驗活動。圖：平鎮分隊提供

為提升校園防災應變韌性與學童自救能力，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於今（10）日前進平鎮區南勢國民小學，盛大舉辦「小小消防員」體驗活動。此次活動大膽跳脫傳統單向的政令宣導模式，特別以消防專業角度出發，獨創四大主題「專家體驗站」，讓學童親自穿上小小消防衣化身防災小尖兵，在情境式演練中學習防災關鍵技能。

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學童在情境式演練中學習防災關鍵技能。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊為南勢國小學童量身打造的四大專家體驗站，涵蓋多項關鍵應變能力，讓防災知識不再只是課本上的標語。「風火專家」站著重火災預防與避難宣導，透過情境體驗，引導學童認識濃煙環境中的避難及逃生要領；「救護專家」站由專業救護人員親自指導，帶領學童認識基礎急救流程，並實際操作CPR（心肺復甦術），建立初步急救概念；「應變專家」站模擬真實緊急情境，教導學童如何在第一時間清晰、正確地進行報案及災情通報，掌握求助時應提供的重要資訊；「地震專家」站帶領學童實地演練地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，透過反覆練習熟悉避難動作，提升地震發生時的自我保護能力。

平鎮分隊長黃嘉男表示，防災教育的關鍵在於「體驗與實作」，死記標語不如一次親身操作及情境演練。看到南勢國小的學童們穿上裝備、認真挑戰各項體驗，並在歡笑中掌握高難度的救災與自救知識，令人十分欣慰。期盼藉由此次活動，讓學童從小建立正確的防災觀念，並將所學帶回家庭，成為守護家人安全的小尖兵。

參與活動的家長也肯定平鎮分隊的用心規劃，表示透過消防人員帶來的專業器材與情境體驗，讓防火、防震及急救教育不再只是紙上知識，而是能透過實際操作加深印象。活動不僅大幅提升校園、社區及家庭整體的災害應變能力，更為孩子們上了一堂終身受用的安全素養課。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防前進南勢國小 學童變身防災小尖兵

平鎮 韌性 消防員

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