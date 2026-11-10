選舉賭盤與地下資金常遭不法勢力轉化為介選工具，警政署將透過跨部會情資整合與大數據流向追查等方式，落實源頭截擊與數位跡證勾稽。示意圖：截自freepik

為澈底斬斷犯罪集團之經濟命脈，杜絕境外資金利用地下管道流向國內影響今(115)年地方公職人員選舉治安，內政部警政署配合高等檢察署統合檢、警、調偵查量能，自今年10月27日至11月4日規劃執行「115年第2波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全國同步查緝賭博工作」。該專案動員全國警察機關強勢掃蕩洗錢水房、地下匯兌、選舉賭盤及各類賭博犯罪，全面追查不法資金來源、流向及幕後共犯，防堵不法金流滲透選舉，貫徹「查人、追錢、扣資產」之查緝作為，聚焦打擊干擾選情之賭盤網絡與地下資金鏈，專案期間警方發揮優勢警力與科技偵查手段，成功查扣不法所得與賭資達1億791萬餘元，清查涉案非法金流總規模高達523億5701萬餘元，查獲多起選舉賭盤、洗錢水房及地下匯兌案件。

有關此次專案成果，刑事警察局說明，在不法金流方面，該專案針對提供詐、賭及介選資金隱匿流轉之地下金融管道嚴加查緝，總計查獲洗錢水房22件116人，查扣不法所得5312萬5073元，洗錢金額計233億8099萬餘元；查獲地下匯兌9件12人，查扣不法所得1548萬2072元、匯兌金額計7億7602萬餘元。

刑事局指出，此次專案也查獲賭博案件534件1581人，其中選舉賭盤21件31人、實體賭場92件793人、六合彩簽賭93件138人、網路賭博328件619人，共查扣賭資現金3931萬餘元，清查賭博涉案金額282億餘元，展現政府遏止賭博犯罪不法風氣滲透選區之決心。

警政署指出，選舉賭盤與地下資金常遭不法勢力轉化為介選工具，將透過跨部會情資整合與大數據流向追查等方式，落實源頭截擊與數位跡證勾稽；後續亦將賡續結合「打詐、掃黑、肅槍」等治安主軸，對任何試圖干擾選舉公正性之犯罪行為零容忍，落實源頭截堵與精準打擊，阻斷不法資金流竄，堅定維護我國民主選舉制度之公平與純淨。

本文章來自《桃園電子報》。原文：防選舉賭盤介選！警政署掃蕩全台 清查不法金流破523億