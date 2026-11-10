快訊

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭撞右手骨裂

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／63歲男騎機車撞上路邊停放車輛的照後鏡 倒地重傷送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣63歲陳姓男子昨天騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地重傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。這起事故肇事原因及責任有待調查釐清。

頭份警分局表示，斗坪派出所11月9日上午11時許接獲報案稱頭份市中正三路發生交通事故，警方立即派員趕赴現場查處。

警方調查，陳姓男子（52年次）昨天上午騎普通重型機車沿中正三路外側車道西往東方向行駛，行經事故地點時，因不明原因擦撞由羅姓男子（58年次）駕駛並臨停於路旁的自小客車，陳姓男子倒地受傷，被救護車緊急送醫搶救，但傷勢嚴重宣告不治。

據調查，死亡的陳姓機車騎士是頭份人，車禍前疑似要返回頭份租屋處，生前有高血壓、糖尿病史。將車停放路邊的57歲羅姓男子，當時在中正三路臨停到店家買滷包，但他的賓士車未完全停靠路邊，左側部分跨越車道邊線，當時車輛熄火，人也離車，違反道路交通管理處罰條例56條1項1款，可罰鍰600至1200元。

頭份警分局呼籲，駕駛人行經道路時，應隨時注意前方路況，保持適當安全距離；車輛臨時停放亦應遵守相關交通規定，避免占用車道或妨礙其他車輛通行，以降低交通事故發生風險。

63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供
63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供

63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供
63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供

63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供
63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供

機車 苗栗縣 交通事故 頭份

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市工程車和機車路口碰撞 40歲女騎士重傷送醫不治

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

小貨車突偏移擦撞 元智大學外23台機車倒一排

國3沙鹿段連環撞 小客車駕駛與1孩童受傷送醫

相關新聞

咖啡未喝完！台中男超商外「抱胸仰躺」似睡 路人驚見已身亡

台中市東區力行路一間超商今日上午傳出猝死案，一名中年男子坐在戶外用餐區，頭倚一側、嘴微張且一手抱胸，外觀看似熟睡，桌上留著未飲盡的瓶裝咖啡，直到上午9時許才被眼尖民眾察覺臉色有異，通報警消到場確認已氣絕身亡。

國一多車追撞嚴重事故6人送醫 南向下營系統至麻豆間全線封閉

國道一號南下303.5公里處麻豆交流道附近凌晨3時47分發生大車事故，到上午9時許仍在排除，不料相隔不到5公里，國一南下299.4公里處8時58分又發生多車追撞事故，相關傷亡待釐清，但為排除事故，目前下營系統至麻豆間全線封閉。

影／屏東市垃圾集中場深夜大火疑廢棄床墊起火 市長周佳琪：垃圾清運正常

位在屏東市機場北路、屏東市清潔隊垃圾集中場9日深夜11時許發生火警，現場濃煙竄起，消防局獲報趕抵現場，火勢在半小時撲滅，幸無人傷，現場燃燒面積約50平方公尺。屏東市長周佳琪說，今天屏東市垃圾作業正常運作。

才退休半年高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

才剛退休半年，竟成了人生最後一程！高雄鳳山知名「牛伯伯診所」68歲牛姓醫師，長年照顧無數氣喘、過敏兒童，半年前因脊椎疾病動刀，忍痛結束診所營業，安享退休生活，不料昨獨自開車外出買食物，途中發生車禍，送醫搶救不治。消息傳出後，昔日病患湧入社群平台哀悼，不少人從小看到大，難過直呼「記得他是溫柔的醫師」，不捨守護孩子的老醫師就此離世。

影／63歲男騎機車撞上路邊停放車輛的照後鏡 倒地重傷送醫不治

苗栗縣63歲陳姓男子昨天騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地重傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。這起事故肇事原因及責任有待調查釐清。

鳴按喇叭引爆行車糾紛 男與運將當街拉扯並掏玩具槍雙雙遭辦

陳姓男子與王姓計程車司機昨晚在台北市士林區發生行車糾紛，雖於警方介入時稱已和解，但警方查出2人當街拉扯，陳另拿出玩具槍威嚇，警詢後依社會秩序維護法裁罰2人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。