影／63歲男騎機車撞上路邊停放車輛的照後鏡 倒地重傷送醫不治

苗栗縣63歲陳姓男子昨天騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地重傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。這起事故肇事原因及責任有待調查釐清。

頭份警分局表示，斗坪派出所11月9日上午11時許接獲報案稱頭份市中正三路發生交通事故，警方立即派員趕赴現場查處。

警方調查，陳姓男子（52年次）昨天上午騎普通重型機車沿中正三路外側車道西往東方向行駛，行經事故地點時，因不明原因擦撞由羅姓男子（58年次）駕駛並臨停於路旁的自小客車，陳姓男子倒地受傷，被救護車緊急送醫搶救，但傷勢嚴重宣告不治。

據調查，死亡的陳姓機車騎士是頭份人，車禍前疑似要返回頭份租屋處，生前有高血壓、糖尿病史。將車停放路邊的57歲羅姓男子，當時在中正三路臨停到店家買滷包，但他的賓士車未完全停靠路邊，左側部分跨越車道邊線，當時車輛熄火，人也離車，違反道路交通管理處罰條例56條1項1款，可罰鍰600至1200元。

頭份警分局呼籲，駕駛人行經道路時，應隨時注意前方路況，保持適當安全距離；車輛臨時停放亦應遵守相關交通規定，避免占用車道或妨礙其他車輛通行，以降低交通事故發生風險。

63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供

63歲陳姓男子騎機車沿頭份市中正三路外側車道西往東方向行駛，不料途中疑似擦撞路邊停放的車輛左側照後鏡，機車失控，陳男倒地送醫不治。圖／民眾提供