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鳴按喇叭引爆行車糾紛 男與運將當街拉扯並掏玩具槍雙雙遭辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子與王姓計程車司機昨晚在台北市士林區發生行車糾紛，雖於警方介入時稱已和解，但警方查出2人當街拉扯，陳另拿出玩具槍威嚇，警詢後依社會秩序維護法裁罰2人。

警方調查，50歲王男及28歲陳男昨晚6時許在士林區中山北路六段210號前發生行車糾紛，員警接獲民眾報案趕赴現場，現場已無衝突情事，現場車流也陸續紓解。

據悉，案發時陳駕駛汽車行經案發處，王駕駛計程車在陳的車輛後方，王對其他車輛鳴按喇叭，陳誤認王是在對自己按喇叭，於是也鳴按喇叭回應，2車向前行駛不遠，王加速超車、在陳車輛前方「剪車」，2人氣憤之下皆下車理論，導致路段車流壅塞，引發民眾關注。

警方介入時，現場已無衝突事件，車流也陸續紓解。警方後續調閱監視器畫面追查，並通知2人到案說明，2人皆向員警表示，雙方已互相道歉並和解，但警方查出2人爭吵過程中，曾當街爆發拉扯，陳將王衣物扯落，還曾拿出用於遊玩生存遊戲的玩具槍，雖經查無殺傷力，詢後仍依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，民眾遇有行車糾紛或交通事故，務必保持冷靜與理性，立即撥打110報警，由警方到場協助處理。切勿因一時情緒失控而在道路上發生爭執、推擠或訴諸暴力行為，此舉不僅危及自身與其他用路人安全，更將觸犯相關法令。警方針對任何破壞社會秩序的暴力違法行為，必將迅速查明身分、嚴正執法，以維護轄區治安與交通秩序。

警方查出2人爭吵過程中，曾當街爆發拉扯，陳將王衣物扯落，還曾拿出用於遊玩生存遊戲的玩具槍。圖／警方提供
警方查出2人爭吵過程中，曾當街爆發拉扯，陳將王衣物扯落，還曾拿出用於遊玩生存遊戲的玩具槍。圖／警方提供

警方查出2人爭吵過程中，曾當街爆發拉扯，陳將王衣物扯落，還曾拿出用於遊玩生存遊戲的玩具槍。圖／警方提供
警方查出2人爭吵過程中，曾當街爆發拉扯，陳將王衣物扯落，還曾拿出用於遊玩生存遊戲的玩具槍。圖／警方提供

行車糾紛 運將 玩具

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