松下湖口廠火調出爐！疑暫存槽滿載未停機 丁酮一路流觸熱源引爆

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司11月4日發生火警爆炸，造成2死、5人輕重傷，燃燒面積約2萬2000平方公尺，財損估計約3億元。初步研判起火原因與機械設備故障有關，造成丁酮大量洩漏引發爆炸。由於工業區廠區內有不少易燃化學物品，新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報指示消防局、產業發展處及環保局等單位成立專案小組，再度針對縣府管轄工廠優先展開稽查。

新竹縣消防局長陳中振今天針對火警搶救報告，他表示，經過初步鑑定，研判可能是機械設備故障，造成丁酮大量洩漏引發爆炸。初步調查，事故發生時，一樓丁酮加壓幫浦將原料輸送至4樓暫存槽，當時暫存槽的液位達滿載後，系統卻未停止輸送，導致丁酮持續流出，並從4樓流向3樓，遇上3樓設有熱源的控制盤後，引發起火燃燒及瞬間爆炸，這是目前研判可能性最大的起火原因。

消防局指出，事故於11月4日凌晨2時發生，現場為5層樓鋼骨鐵皮廠房，火勢猛烈且持續傳出爆炸聲，消防人員立即引導疏散並清點員工。當天救出5名傷者，包括3名台籍及2名越南籍員工，均由救護車送醫；另有2名失聯員工，分別於11月5日中午12時30分及下午4時16分，在A棟4樓及1樓尋獲，均已明顯死亡。

消防局統計，這起火警從11月4日凌晨2時至11月5日下午6時任務結束，共出動警消117人、義消23人及消防車輛42車次，其中包括雲梯車5車次，燃燒面積約2萬2000平方公尺，財損約3億元。

陳中振表示，縣府已由消防局、勞工處、環保局及產業發展處組成聯合稽查小組，針對消防設備、勞工管理、建築物管理及危害物管理等面向深入檢查，並持續辦理場所消防安全檢查，盼強化工廠安全管理，避免類似工安事故再度發生。

事故於11月4日凌晨2時發生，現場為5層樓鋼骨鐵皮廠房，火勢猛烈且持續傳出爆炸聲。圖／消防局提供

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司上周凌晨發生爆炸火警，消防局共出動警消117人、義消23人滅火。聯合報系資料照