台南近5年17件瓦斯事故釀1死22傷 氣溫驟降消防局提醒檢查設備、管線

台南市近5年發生17件液化石油氣事故，其中7件發生在住家，釀1死14傷；隨著氣溫驟降，消防局提醒，事故原因以瓦斯爐具操作不當及配管脫落最多，民眾應檢查設備、管線，天冷使用燃氣熱水器應保持通風，避免為了保暖封閉陽台，使用瓦斯爐具則落實「人離火熄」。

消防局統計，近5年7件住家事故分布在六甲、新營、麻豆、永康、新化、東區及北區，共造成1死14傷，其中1死位於六甲；非住家事故10件，則造成8人受傷，依事故原因分析，瓦斯爐具操作不當及配管脫落各占25%，是最常見原因。

消防局表示，使用瓦斯爐具時應有人看顧，落實「人離火熄」，外出或使用完畢後，確認爐火熄滅並關閉瓦斯開關；年終整理居家環境，也應避免拉扯或折壓瓦斯軟管，調整器、軟管及接頭若有鬆脫、龜裂或老化，應請專業人員檢查、更換。

消防局提醒，瓦斯桶應直立放在通風良好處，遠離火源及熱源，並適當固定，避免傾倒；使用前也應留意容器合格標示，確認仍在檢驗期限內。

消防局長楊宗林指出，若聞到瓦斯異味，應牢記「禁、關、推、離」：禁止開關任何電器，在安全情況下關閉瓦斯開關、輕輕推開門窗通風，再迅速離開現場，到戶外撥打119求助；若無法安全關閉氣源或開啟門窗，應立即撤離，切勿冒險處置。

市長黃偉哲表示，民眾購買桶裝瓦斯時，可主動與業者簽訂「家用液化石油氣供氣定型化契約」，了解供氣內容及雙方權益；隨著氣溫下降，燃氣熱水器使用頻率增加，應確認設備依型式正確安裝，維持適當通風與排氣，切勿為了保暖，封閉原本應保持通風的陽台，防範一氧化碳中毒。

消防局長楊宗林指出，若聞到瓦斯異味，應牢記「禁、關、推、離」。圖／消防局提供

消防局提醒，瓦斯桶應直立放在通風良好處，遠離火源及熱源，並適當固定，避免傾倒；使用前也應留意容器合格標示，確認仍在檢驗期限內。圖／消防局提供