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中市工程車和機車路口碰撞 40歲女騎士重傷送醫不治
台中市大里區中興路二段與益民路二段口上午發生一起工程車和機車碰撞的交通事故，洪姓女機車騎士送醫後不治。警方已調閱路口監視器以了解肇事原因，並送交通警察大隊分析研判。
據了解，洪女（40歲）8時5分沿中興路二段往德芳南路方向直行行駛，張姓男子則駕駛工程車（56歲）由中興路二段左轉往益民路二段方向行駛，雙方在路口發生碰撞，洪女當場倒地，機車並被壓在工程車的車輪下，送醫急救後不治。
警方說，初步了解張男無酒駕情事，洪女已依規定報請台中地檢署檢察官核發血液檢測鑑定許可書，目前正進一步調查肇事原因。
警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。
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