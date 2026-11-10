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身上多處挫傷！觀音93歲嬤騎車失蹤 警調監視器1小時在這尋獲

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園警分局於一小時內順利尋獲曾婦，雖然身上有些挫傷，所幸沒有生命危險，讓家屬放下心中大石。圖：讀者提供

桃園市觀音區日前發生一名93歲曾姓老婦迷途事件，家屬發現年邁母親外出後遲遲未歸，擔心發生意外，便向警方求助。大園警分局獲報後，立即啟動協尋機制，積極調閱監視器並於周邊巷弄找尋，最終於一小時內順利尋獲曾婦，雖然身上有些挫傷，所幸沒有生命危險，讓家屬放下心中大石。

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曾婦平安返家後，家屬對新坡派出所警方迅速且積極的協尋行動表達感謝。圖：讀者提供

新坡派出所表示，員警許弘籲、張廷隆及張竣翔於日前下午2時許接獲報案，得知婦人獨自騎乘電動車外出後即失去音訊。員警隨即針對曾婦可能行經路線及周邊道路、巷弄調閱監視器並積極展開搜尋，不放過任何可能的線索。

經員警積極搜尋下，終於在觀音區新林路191巷內一處人煙稀少的死巷尋獲曾婦。員警發現曾婦身上有挫傷情形，立即將其帶返派出所安置，並通知救護人員到場協助檢視傷勢及進行傷口包紮。曾婦平安返家後，家屬也對警方迅速且積極的協尋行動表達感謝。

大園分局呼籲，家中如有高齡長者，家屬應多加留意其外出動向，盡量避免讓長者獨自外出，並可配戴聯絡資訊或定位設備，以利發生迷途情形時能迅速掌握行蹤；如發現長者走失，應保持冷靜並立即撥打110報案，提供相關資訊，以利警方即時展開協尋，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：身上多處挫傷！觀音93歲嬤騎車失蹤 警調監視器1小時在這尋獲

觀音 監視器 失蹤

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