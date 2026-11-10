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網購保健食品婦人接到假客服電話 台中警識破保住她近3萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人網購保健食品後接到假客服電話， 聲稱她購物時誤勾選定期購物服務，客服可協助取消定期扣款，要求她加入指定LINE帳號，再依指示前往郵局ATM操作，她正要轉帳時神情緊張，路人查覺有異報案，台中市大雅警分局頭家派出所員警到場勸阻，保住她2萬9千元。

台中市大雅警分局頭家派出所前天接獲民眾報案，稱於轄內中山路一段頭家厝郵局前發現一名婦人一邊操作ATM、一邊講電話，神情緊張、行為可疑，疑似遭遇詐騙，警方立即到場關心。

警員劉冠廷到場發現張姓婦人正依電話中不明人士指示，準備透過郵局ATM進行轉帳。經了解，她今年2月中旬曾在某網站購買保健食品，當日下午突然收到一封自稱由該網站寄發的電子郵件，聲稱她先前購物時誤勾選定期購物服務，後續又有自稱客服及專員的人員接連透過電話及LINE聯繫，佯稱系統設定異常，可協助取消定期扣款，並要求她加入所謂的「藍*金流客服副理」LINE帳號，再依指示前往郵局ATM操作。

婦人心急，未經查證便相信對方說詞，前往郵局準備轉帳2萬9000元，依對方指示欲進行轉帳時，因帳戶餘額不足而未能完成。員警進一步檢視婦人與對方的LINE對話紀錄及相關資訊，發現對方話術及操作方式均符合常見假冒客服詐騙手法，立即向她說明詐騙集團慣用伎倆，提醒切勿聽從陌生來電指示操作ATM或轉帳，婦人才恍然大悟，驚覺險些受騙，所幸在警方及時協助下，成功保住2萬9000元。

大雅警分局提醒，詐騙集團常利用民眾網購經驗，假冒購物平台或商家客服，以「誤設定期訂單」、「重複扣款」、「升級會員」等理由製造恐慌，再假借協助解除設定之名，誘騙民眾操作ATM或網路銀行轉帳。民眾如接獲類似電話、簡訊或電子郵件，務必保持冷靜，切勿依照對方指示操作ATM、提供銀行帳戶資料或進行轉帳。如有疑慮，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，也可就近向警方尋求協助，共同防範詐騙，守護自身財產安全。

台中市大雅警分局頭家派出所接獲民眾報案，一名婦人在郵局準備轉帳2萬9000元，依對方指示欲進行轉帳時，員警及時阻詐，查出詐團和婦人對話簡訊內容。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所接獲民眾報案，一名婦人在郵局準備轉帳2萬9000元，依對方指示欲進行轉帳時，員警及時阻詐，查出詐團和婦人對話簡訊內容。圖／警方提供

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