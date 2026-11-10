才退休半年高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

才剛退休半年，竟成了人生最後一程！高雄鳳山知名「牛伯伯診所」68歲牛姓醫師，長年照顧無數氣喘、過敏兒童，半年前因脊椎疾病動刀，忍痛結束診所營業，安享退休生活，不料昨獨自開車外出買食物，途中發生車禍，送醫搶救不治。消息傳出後，昔日病患湧入社群平台哀悼，不少人從小看到大，難過直呼「記得他是溫柔的醫師」，不捨守護孩子的老醫師就此離世。

牛醫師過去長年在鳳山建國路經營「牛伯伯診所」，以診治兒童氣喘、過敏聞名，親切又有愛心耐心，讓不少家長印象深刻，許多孩子從小看到大，甚至一家兩代都是他的病患。

據了解，牛醫師半年前因脊椎疾病接受手術，考量身體狀況，決定結束診所營業、退休休養，昨天他因白天食慾不佳，下午感到飢餓獨自開車出門買東西吃，沒想到這一趟出門，再也回不了家。

警方調查，昨天下午3時51分，牛醫師駕車沿九如二路由西往東行駛，行經自立路口時，不明原因闖紅燈，先擦撞公車，隨後逆向衝往嫩江街口，猛烈撞擊路旁燈桿，波及1輛路邊汽車及2輛停等紅燈的機車，牛醫師當場失去意識，送往高醫搶救仍宣告不治。

牛醫師驟逝消息曝光，Threads湧入大量病患留言追憶，一名網友難過表示，「我哥小時候因為氣喘頻繁進出長庚，我年紀還很小，第一個記住的醫生名字就是牛醫師，也一直記得他是很溫柔的醫生」，字裡行間滿是不捨。

另一名家長回憶，女兒小時候氣管過敏，牛醫師總是耐心看診，「我記得有一次妹妹很乖，牛伯伯就拿出旁邊的貼紙，說很棒喔給妳貼紙」，即使不在診間，碰到孩子也會主動打招呼，讓她至今難忘。

還有家長感傷地說，「您救的不只是一個孩子，更是一個家庭的希望」，原以為還有機會好好道謝，沒想到等來的是令人心碎的消息。

還有網友提到兒子小時候經常生病，直到耳鼻喉科醫師介紹給牛伯伯診治，「從那時候開始氣喘過敏的症狀才漸漸好轉」，直呼牛醫師「真的是一位非常有愛心耐心的好醫生」；也有人說「小時候都是給牛伯伯看的」、「他的美好還留在很多人心中」，還有人嘆「最近高雄好多醫師逝世，難過」、「又少了一個好醫生了」。警方指出，牛男有重大手術病史，但車禍是否涉及突發身體不適導致失控，將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。聯合報系資料照